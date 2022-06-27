65-дюймовый OLED-ТВ Hisense A9H оценен в $2830

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью A9H, которая оценена в Великобритании в 2300 фунтов или примерно в 2830 долларов согласно актуальному курсу. Новинка характеризуется 65-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления изображения 120 Гц и разрешением 4K UHD, максимальной яркостью 1000 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и Dolby Vision IQ, предустановленной программной оболочкой Vidaa U6.0, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и мощную 80-Вт звуковую подсистему. Позже в линейку телевизоров Hisense A9H войдет 55-дюймовая модель, но её характеристики и цена пока не раскрываются.