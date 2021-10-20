65-дюймовый Redmi Smart TV X 2022 оценен в $550

Бренд Redmi представил линейку умных телевизоров Redmi Smart TV X 2022, в которую вошли модели диагональю 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), частотой обновления 120 Гц, цельнометаллическим корпусом с с полноэкранной подсветкой, типичным временем отклика в градациях серого 6,5 мс, 10-битной глубиной цвета, 94% охватом цветового пространства P3, поддержкой FreeSync Premium, Dolby Vision и MEMC, четырьмя встроенными динамиками, двумя крупными звуковыми резонаторами объёмом по 0,38 л с выходной мощностью 25 Вт, поддержкой Dolby Atmos, чипсетом MediaTek MTK 9650, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, двумя интерфейсами HDMI 2.0 (eARC), одним HDMI 2.1 (4K 120 Гц), двумя разъемами USB и четырьмя микрофонами. Телевизоры появятся в продаже 31 октября по цене в 422 и 547 долларов соответственно.