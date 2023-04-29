65-дюймовый Xiaomi Mi TV A65 Competitive Edition оценен в $360

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок новые доступные телевизоры Mi TV A55 Competitive Edition и Mi TV A65 Competitive Edition, за которые просят 260 и 360 долларов соответственно. Новинки характеризуются диагональю 55 и 65 дюймов, разрешением 4К, частотой обновления изображения 120 Гц, максимальной яркостью 300 нит, покрытием 97,5% площади фронтальной панели, металлическим корпусом, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, двумя динамиками мощностью по 10 Вт, двумя разъемами USB 2.0, двумя интерфейсами HDMI, портом Ethernet и предустановленной операционной системой Android TV.

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