65-дюймовый Xiaomi Mi TV A65 Competitive Edition оценен в $360 Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок новые доступные телевизоры Mi TV A55 Competitive Edition и Mi TV A65 Competitive Edition, за которые просят 260 и 360 долларов соответственно. Новинки характеризуются диагональю 55 и 65 дюймов, разрешением 4К, частотой обновления изображения 120 Гц, максимальной яркостью 300 нит, покрытием 97,5% площади фронтальной панели, металлическим корпусом, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, двумя динамиками мощностью по 10 Вт, двумя разъемами USB 2.0, двумя интерфейсами HDMI, портом Ethernet и предустановленной операционной системой Android TV. Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок новые доступные телевизоры Mi TV A55 Competitive Edition и Mi TV A65 Competitive Edition, за которые просят 260 и 360 долларов соответственно. Новинки характеризуются диагональю 55 и 65 дюймов, разрешением 4К, частотой обновления изображения 120 Гц, максимальной яркостью 300 нит, покрытием 97,5% площади фронтальной панели, металлическим корпусом, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, двумя динамиками мощностью по 10 Вт, двумя разъемами USB 2.0, двумя интерфейсами HDMI, портом Ethernet и предустановленной операционной системой Android TV. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 14:31 . Продукт - Xiaomi Mi TV A65 Competitive Edition

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