65-дюймовый Xiaomi QLED TV X Pro 2025 Edition оценили в $750

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией QLED TV X Pro 2025 Edition, которая состоит из версий на 43, 55 и 65 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются панелями с разрешением 3840:2160 пикселей, углом обзора 178°, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и режима Filmmaker Mode, 34-Вт акустикой с поддержкой Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X в двух старших моделях, 4-ядерной платформой A55 с графическим адаптером Mali-G52 MC1, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, функцией Game Booster с частотой обновления 120 Гц, сниженной задержкой и улучшенным откликом в играх, предустановленной ОС Google TV, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, тремя интерфейсами HDMI (один из которых с eARC), двумя портами USB 2.0, разъемами Ethernet и AV, оптическим выходом и 3,5-мм гнездом для наушников. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 370, 520 и 755 долларов соответственно.