65-дюймовый телевизор Aiwa A65QUHDX3-GTV оценен в $1790 Компания Aiwa пополнила ассортимент QLED-телевизоров моделью Magnifiq A65QUHDX3-GTV, которая обойдется на дебютном индийском рынке в 1780 долларов. Новинка характеризуется 65-дюймовой QLED-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), кадровой частотой 60 Гц, поддержкой технологий Dolby Vision, HDR и MEMC, акустической системой формата 2.1 суммарной мощностью 20 Вт и поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, тремя интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами USB 2.0, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. В качестве операционной системы здесь используется Google TV. Компания Aiwa пополнила ассортимент QLED-телевизоров моделью Magnifiq A65QUHDX3-GTV, которая обойдется на дебютном индийском рынке в 1780 долларов. Новинка характеризуется 65-дюймовой QLED-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), кадровой частотой 60 Гц, поддержкой технологий Dolby Vision, HDR и MEMC, акустической системой формата 2.1 суммарной мощностью 20 Вт и поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, тремя интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами USB 2.0, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. В качестве операционной системы здесь используется Google TV. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 22:56 . Aiwa A65QUHDX3-GTV

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