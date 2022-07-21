65-дюймовый телевизор Honor Smart Screen X3 оценен в $400

Компания Honor пополнила ассортимент телевизоров линейкой Smart Screen X3, которая пока состоит из моделей на 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются поддержкой технологии DC Dimming для снижения доли синего в подсветке, громкоговорителями уровня Hi-Fi, разрешением 3840:2160 пикселей, 93% охватом цветовой палитры DCI-P3, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A53, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флеш-памяти, двумя интерфейсами USB 2.0 и двумя HDMI 2.0. Телевизоры появятся в продаже 1 августа по цене в 295 и 400 долларов соответственно.

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