65-дюймовый телевизор Honor Smart Screen X3 оценен в $400

Компания Honor пополнила ассортимент телевизоров линейкой Smart Screen X3, которая пока состоит из моделей на 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются поддержкой технологии DC Dimming для снижения доли синего в подсветке, громкоговорителями уровня Hi-Fi, разрешением 3840:2160 пикселей, 93% охватом цветовой палитры DCI-P3, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A53, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флеш-памяти, двумя интерфейсами USB 2.0 и двумя HDMI 2.0. Телевизоры появятся в продаже 1 августа по цене в 295 и 400 долларов соответственно.