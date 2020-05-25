65-дюймовый телевизор Honor X1 оценен в $420

Компания Honor, принадлежащая Huawei, раскрыла подробности о телевизорах X1, которые были представлены на прошлой неделе. Итак, речь идет о трех моделях с диагональю панелей 50, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 пикселей, 92% охватом цветового пространства DCI-P3, четырехъядерным процессором Honghu 818 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, модулями Bluetooth 5.0 LE и Wi-Fi 802.11ac, Ethernet-контроллером, а также интерфейсами HDMI 2.0 и S/PDIF. Модель на 65 дюймов уже доступна для покупки по специально цене в 420 долларов. Honor X1 Smart TV с 55-дюймовой панелью будет стоить 320 долларов.