65-дюймовый телевизор TCL C645 4K QLED оценили в $975

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров линейкой C645 4K QLED, в которую вошли модели с диагональю экранов 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов, которые оценены в 500, 600, 700 и 975 долларов соответственно. Новинки характеризуется QLED-панелью с разрешением 4K, стандартной кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит, 93% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологий Dolby Vision, HLG и HDR10+, поддержкой технологии AMD FreeSync, предустановленной операционной системой Google TV, двумя 10-Вт динамиками с технологией DTS: Virtual X и Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, интерфейсами HDMI 2.1 и HDMI 2.0, разъемом USB 3.0 и портом Ethernet.

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