65-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4 оценен в 755 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров 65-дюймовой моделью Mi TV 4, которая будет стоить около 755 долларов. Новинка может похвастаться толщиной в 7,5 мм, разрешением 3840:2160 пикселей, частотой обновления экрана 60 к/с, углами обзора 178 градусов, поддержкой HDR10, однокристальной системой с четырьмя ядрами Cortex-A53 и графикой ARM Mali-450 с частотой 750 МГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, поддержкой системы искусственного интеллекта PatchWall, а также 8-ваттными динамиками с поддержкой Dolby + DTS. В марте этого года Xiaomi заявила о реализации 500 тыс. телевизоров на территории Индии, а через три месяца продала еще полмиллиона экземпляров.