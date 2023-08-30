65-дюймовый телевизор iFFALCON Q73 оценили в $1970

Принадлежащий компании TCL бренд iFFALCON представил на индийском рынке телевизоры линейки Q73, которые оценены в 325, 1340, 1415 и 1970 долларов за версии с диагональю экрана 43, 50, 55 и 65 дюймов соответственно.

Новинки оснастили QLED-панелями с разрешением 4K Ultra HD, яркостью 450 нит, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, алгоритмом MEMC, игровым режимом, Game Accelerator с частотой обновления 120 Гц, режимом ALLM, предустановленной операционной системой Google TV, 30-Вт акустической системой в двух младших версиях и 56-Вт в старших, поддержкой DTS: Virtual X и Dolby Atmos, адаптерами Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, интерфейсами HDMI 2.1, разъемом USB и портом Ethernet.