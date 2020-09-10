70-дюймовый 4K-телевизор Philips поддерживает HDR10+

Компания Philips анонсировала новые телевизоры 4K UHD серии 8200.

Телевизоры с диагональю экрана от 50 до 70 дюймов оснащены четырехъядерным процессором и новейшим процессором изображения P5 компании. В дополнение к HDR10 + Philips также рекламирует поддержку Dolby Vision и Atmos на этих довольно недорогих телевизорах с большим экраном. Телевизоры работают под управлением Android TV 9 и работают с Google Assistant. Предустановленные приложения включают YouTube и Google Search, но можно установить больше приложении через магазин Google Play.

Все четыре модели телевизоров оснащены четырьмя портами HDMI, двумя портами USB, разъемом Ethernet и поддержкой беспроводной связи Bluetooth 4.2 и 802.11n Wi-Fi. Телевизоры Philips серии 8200 теперь доступны у всех официальных дистрибьюторов.

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