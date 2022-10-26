70-дюймовый Xiaomi Mi TV ES70 оценен в $500

Компания Xiaomi выпустила в Китае 70-дюймовый телевизор Mi TV ES70, который стоит всего 510 долларов! Новинка характеризуется VA-панелью с разрешением UHD (3840:2160 пикселей), стандартной частотой обновления изображения 60 Гц, 94% охватом цветовой палитры DCI-P3, максимальной яркостью 700 кд/кв.м, статической контрастностью 5000:1, поддержкой HDR, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A55, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, тремя интерфейсами HDMI 2.0 и двумя USB, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также двумя динамиками мощностью 25 Вт.