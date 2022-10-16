70-дюймовый телевизор Redmi A70 оценен в $305

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам телевизора Redmi A70, который обойдется в 305 долларов для первых покупателей. Новинка характеризуется корпусом с металлической рамкой, 70-дюймовой матрицей разрешением 4К, стандартной кадровой частотой 60 Гц, 78% охватом цветовой палитры DCI-P3, максимальной яркостью 300 кд/кв.м, статической контрастностью до 5000:1, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35, 1,5 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, адаптером Wi-Fi, работающим на частоте 2,4 ГГц и двумя динамиками мощностью по 10 Вт.

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