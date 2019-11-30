70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A подешевел на $100

В сентябре этого года компания Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A с разрешением 4K Ultra HD и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR. На старте продаж телевизор стоил 569 долларов, что очень немного для подобных характеристик. Сегодня Xiaomi объявила, что с 1 декабря устройство подешевеет до 469 долларов. Напомним, что телевизор также может похвастаться узкими рамками, тонким корпусом, благодаря чему его можно повесить на стену и персональным помощником XiaoAI с возможностью управления через голосовые команды.