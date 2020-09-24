75-дюймовый ТВ Skyworth 8K Q71 оценен в $2640

Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров тремя моделями линейки 8K Q71 – на 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются 10-битной панелью с разрешением 8K и отображением 1,07 миллиарда цветов, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, Dolby Vision и 3D LUT, поддержкой технологии MEMC, топовым чипсетом MediaTek S900 с поддержкой декодирования в разрешении 8K при 60 кадрах в секунду, 6,5 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, поддержкой голосового управления, выдвижной камерой с поддержкой 6-канальной видеоконференции, интерфейсами HDMI 2.1 и модулем Wi-Fi 6. Младшие модели будут стоить 1760 и 2640 долларов, а цена старшей версии пока не сообщается.