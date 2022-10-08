75-дюймовый Xiaomi Mi TV EA 2022 подешевел до $420

Популярная в Китае торговая площадка JD.com снизила цену на 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV EA 2022 (L75M7-EA), который на старте продаж стоил 765 долларов. Теперь телевизор можно приобрести за 420 долларов. Сколько продлится акция, пока не раскрывается.

Напомним, что новинка характеризуется корпусом Unibody, разрешением 4К, частотой обновления изображения 60 Гц, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35 и стереодинамиками мощностью 20 Вт.