75-дюймовый смарт-телевизор Honor X1 с ОС Harmony

В линейке умных телевизоров Honor появилась новая модель, которая будет доступна для покупки с 20 января 2020 года с ценником 850 долларов США.

Серия Honor Smart Screen уже включает модели с диагональю 50, 55 и 65 дюймов. Новая 75-дюймовая версия предназначена для тех, кто хочет чего-то еще большего. Honor Smart Screen X1 75 дюймов оснащен 75-дюймовым дисплеем 4K с частотой обновления 60 Гц, соотношением экрана к корпусу 94%, MEMC и цветовым охватом 92% DCI-P3. Под капотом трудится чип Honghu 818, четырехъядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A73 и двумя ядрами Cortex-A53. Он также имеет четырехъядерный графический процессор Mali-G51. Honor объединила чипсет с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти.

Для подключения используется три порта HDMI 2.0, один порт USB 3.0, порт Ethernet, входные порты AV и разъем DTMB. Смарт-экран также оснащен четырьмя динамиками мощностью 10 Вт, аудиотехнологией Huawei Histen и шестью микрофонами в дальней зоне для приема ваших голосовых команд. Honor поставляет телевизор с ОС Harmony и голосовым помощником YOYO.
Комментарии и отзывы Honor X1 75
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