75-дюймовый телевизор Hisense A7Q QLED TV оценен в 1170 евро

Компания Hisense выпустила в Европе серию телевизоров A7Q QLED TV, которая состоит из моделей диагональю 50, 55, 65 и 75 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются матрицами VA с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 60 Гц, статической контрастностью 3800:1, типичной яркостью 400 нит, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, режимом Filmmaker Mode, технологией AI 4K Upscaler, датчиком для автоматического регулирования яркости, технологией сглаживания движений на базе ИИ, акустикой от Devialet с динамиками и сабвуфером, а также поддержкой Dolby Atmos, операционной системой Vidaa OS U9, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, а также интерфейсами HDMI 2.1 и USB. Цена телевизоров составляет 570, 630, 830 и 1170 евро соответственно.

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