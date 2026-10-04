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85-дюймовый REDMI TV X RGB-Mini LED 2027 Competition Edition оценили в $790

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией REDMI TV X RGB-Mini LED 2027 Competition Edition, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются технологией RGB-Mini LED, разрешением 4K, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, точностью цветопередачи ΔE≈2, матовым антибликовым покрытием Nano Soft Light с AG-текстурой, кадровой частотой 180 Гц или 360 Гц в игровом режиме, пиковой яркостью 1300 нит, фирменной защитой зрения Qinghai Eye Protection, 5-ядерным чипом A55, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним портом HDMI 2.0, а также предустановленной фирменной прошивкой HyperOS 4. Телевизоры появятся в продаже на дебютном китайском рынке 12 октября по эквивалентной цене в 405, 510 и 790 долларов соответственно.

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