85-дюймовый Redmi TV X RGB Mini-LED 2027 Competition Edition появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам серии телевизоров Redmi TV X RGB Mini-LED 2027 Competition Edition, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов.

Новинки характеризуются 4K-панелями с технологиями RGB Mini-LED с отдельными красными, зелёными и синими излучателями, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, точностью цветопередачи DeltaE около 2, антибликовым нанотекстурным покрытием, кадровой частотой 180 Гц или 360 Гц в игровом режиме, пиковой яркостью 1300 нит, поддержкой фирменной защиты зрения Green Mountain, 5-ядерной платформой Cortex-A55, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним портом HDMI 2.0, а также предустановленной прошивкой HyperOS 4 с с голосовым помощником Xiao AI последнего поколения. Телевизоры оценены в эквивалент 405, 510, 615 и 790 долларов соответственно.
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