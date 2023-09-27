75-дюймовый телевизор Hisense E8 оценен в $1370

Китайская компания Hisense представила линейку телевизоров Hisense E8, в которую вошли модели с диагональю экранов на 65 и 75 дюймов. Новинки оценены в 1100 долларов и 1370 долларов соответственно. Новинки характеризуются панелями ULED X с разрешением 4K, подсветкой Mini LED, пиковой яркостью 1800 нит, кадровой частотой 144 Гц в режиме VRR, поддержкой Dolby Vision и IMAX Enhanced, 98-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, процессором Xinxin X, четырехъядерной однокристальной системой MediaTek MT9653, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI2.1, USB 3.0 и USB 2.0, а также звуковой системой формата 2.1.2 суммарной мощностью 65 Вт.

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