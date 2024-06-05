75-дюймовый телевизор Hisense U7NQ оценили в 1900 евро

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией Hisense U7NQ, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются 4K-матрицами с технологией Mini-LED PRO, 512 участками локального затемнения, кадровой частотой 120 Гц (VRR 144 Гц), максимальной яркостью 1500 нит, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, сертификацией IMAX, игровым режимом Game Mode PRO с поддержкой ALLM и AMD FreeSync Premium Pro, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1 (один с eARC), портами USB 3.0 и USB 2.0, 50-Вт акустической системой с Dolby Atmos и предустановленной прошивкой VIDAA-U7.6. Телевизоры уже доступны для покупки на европейском рынке по цене в 1250, 1500 и 1900 евро соответственно.