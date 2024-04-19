75-дюймовый телевизор Hisense Vidda 75V1N-PRO оценен в $510

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Vidda 75V1N-PRO, которая оценена на местном для производителя китайском рынке в 510 долларов. Новинка характеризуется 75-дюймовой матрицей с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, глубиной цвета 10 бит, 94% покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой MEMC, сертификацией Rheinland (низкий уровень излучения синего света), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, двумя динамиками по 18 Вт с поддержкой Dolby Atmos, двумя разъемами HDMI 2.0, интерфейсами USB-A 3.0 и USB-A 2.0, портом RJ45, поддержкой VRR (Variable Refresh Rate) и низкой задержкой ALLM. Когда телевизор появится на международном рынке, пока не сообщается.