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Проектор HONOR AI Projector Ultra оценили в 400 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент LCD-проекторов моделью AI Projector Ultra, которая выводит изображение с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется яркостью 1700 CVIA-люмен, контрастностью 3000:1, поддержкой декодирования 4K, HDR10 и HDR Vivid, движком обработки картинки Honghu Image Engine с алгоритмами AI PQ, поддержкой технологии MEMC, закрытой оптической системой 2-го поколения, системой охлаждения с шумом от 30 дБ, 8-ядерной платформой V670, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, автофокусировкой, исправлением трапецеидальных искажений и определением препятствий, управлением жестами AI Air Gesture Remote Control 2.0, поддержкой голосовых команд, функцией AI Touch Projection с использованием совместимого стилуса, двумя 12-Вт динамиками, интерфейсами GPMI, HDMI, USB и 3,5-мм и RJ-45, корпусом с размерами 283:235:168 мм и массой 3,5 кг, а также энергопотреблением до 160 Вт. Цена проектора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 400 долларов.

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