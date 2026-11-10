4K-проектор Optoma Photon Life PK31 оценили в 600 долларов

Компания Optoma пополнила ассортимент компактных проекторов моделью Photon Life PK31, которая обойдется на дебютном американском рынке в эквивалент 600 долларов. Новинка оснащается оптической DLP-матрицей от Texas Instruments с формированием картинки в разрешении 3840:2160 точек (формат 4K), долговечным RGB LED-источником света с ресурсом до 30000 часов в экономичном режиме, световым потоком 900 ISO люмен (1600 HK люмен) при контрастности 200000:1 и 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой форматов HDR10 и HLG, объективом с ручным оптическим зумом 1,1x и коэффициентом проекции 1,5–1,65 для развертывания картинки диагональю от 60 до 150 дюймов, ручной коррекцией горизонтальной и вертикальной трапеции в пределах 40 градусов, быстрым игровым режимом с задержкой ввода от 4,6 мс (при 1080p и 240 Гц) до 16 мс (в 4K при 60 Гц), встроенным динамиком мощностью 5 Вт, интерфейсами HDMI 2.0, USB-A и аудиоразъемом 3,5 мм, корпусом с размерами 238:215:117,7 мм, массой 2,2 кг и системой охлаждения с шумом до 32 дБ.

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