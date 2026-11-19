Представлен лазерный проектор Hisense C3 Ultra

Компания Hisense вывела на российский рынок очередную новинку — лазерный проектор Hisense C3 Ultra. Этот аппарат способен наполнить любое помещение картинкой и звучанием, соответствующими уровню кинотеатра. В устройстве удачно соединены доступная цена и возможности, которыми обычно обладают топовые решения бренда. Основой Hisense C3 Ultra служит производительный движок MCL3A, где задействованы 4 отдельных лазерных чипа. Продуманная конструкция позволяет движку выдавать яркость вплоть до 4000 ANSI-люмен, а также долго функционировать без потери эффективности. Размер проекции настраивается в пределах от 65 до 300 дюймов. Семиступенчатая регулируемая диафрагма Iris и антибликовое покрытие дают Hisense C3 Ultra возможность демонстрировать видео одинаково хорошо как при интенсивном освещении, так и в абсолютной темноте. Показатель контрастности доходит до 5000:1. За реалистичность киносцен отвечают ИИ-ассистенты. Наличие сертификата IMAX Enhanced говорит о том, что картинка и звук почти не уступают уровню залов IMAX. Отдельно стоит сказать об аудиосоставляющей. Динамики Hisense C3 Ultra подвергаются тщательной калибровке специалистами Devialet — так достигается сбалансированное звучание без искажений. Чистоту звука обеспечивает встроенный сабвуфер, при этом глубокие басы сохраняются. Hisense C3 Ultra станет удачным выбором для людей, которые часто перемещаются. Устройство допускает стационарную установку, а кроме того, его разрешено брать в гости или в путешествия. В кресле или на диване, дома или под открытым небом — комфортный просмотр обеспечен в любой ситуации. Подсветка на пульте — важная мелочь, благодаря которой его просто обнаружить в нужный момент.

В линейке проекторов Hisense 2026 года новинка Hisense C3 Ultra заняла достойное место. Помимо нее, в эту серию вошли Hisense C3, Hisense C3 Pro, Hisense XR10, Hisense PX4 Pro и Hisense L9Q. Мини-проектор Hisense C3 получил трехцветный лазерный источник света, а его яркость достигает 2500 ANSI-люмен. Разрешение 4K у этой модели дополнено поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Диапазон проекции составляет от 65 до 300 дюймов, причем настройка происходит автоматически — за нее отвечает ИИ-режим Auto Magic Al Adjusting 2.0. Гибкий оптический зум с коэффициентом 1,0-1,3 и акустика JBL делают проектор пригодным как для помещений, так и для открытого воздуха. Яркость Hisense C3 Pro достигает 3000 ANSI-люмен, а контрастность равна 5000:1. В нем тоже совмещены оптический зум и трехцветный лазерный источник света, что обеспечивает разрешение 4K при проекции до 300 дюймов. Встроенный сабвуфер вместе с настройкой Devialet придают устройству превосходные аудиосвойства. Лазерный проектор Hisense XR10 выдает до 6000 ANSI-люмен, его контрастность составляет 6000:1, он поддерживает все актуальные форматы HDR и выделяется самобытным дизайном, отсылающим к винтажным фотокамерам. Охват цветового пространства 118% BT.2020 и точность цветопередачи ΔE≈0,6 гарантируют, что изображение останется естественным и насыщенным, а технология AI Cinema Enhancement сама подстраивает параметры под воспроизводимый контент. Отдельно отметим: Hisense XR10 стал первым в отрасли проектором, чей объектив состоит из 17 элементов, причем каждый сделан из стекла. Кроме того, в аппарате применена улучшенная система жидкостного охлаждения — она заметно повышает надежность и продлевает срок службы. Hisense PX4 Pro, в свою очередь, является первым в мире ультракороткофокусным лазерным проектором с сертификацией FreeSync™ Premium. Благодаря цифровому лазерному процессору LPU™ 3.0 модель передает глубину и четкость всякого кадра. Частота обновления до 240 Гц при разрешении 2K и задержка ввода 1 мс делают проектор пригодным не только для кино, но и для увлекательных игр. Ультракороткофокусная модель Hisense L9Q с отношением 0,18 выводит изображение диагональю до 200 дюймов, находясь всего в нескольких сантиметрах от стены или экрана. Яркость до 5000 ANSI-люмен и контрастность 5000:1 сохраняют высокую детализацию и глубину черного. Аудиосистема на 6.2.2 канала с поддержкой объемного звучания Dolby Atmos разработана при участии специалистов Devialet.