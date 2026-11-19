В линейке проекторов Hisense 2026 года новинка Hisense C3 Ultra заняла достойное место. Помимо нее, в эту серию вошли Hisense C3, Hisense C3 Pro, Hisense XR10, Hisense PX4 Pro и Hisense L9Q. Мини-проектор Hisense C3 получил трехцветный лазерный источник света, а его яркость достигает 2500 ANSI-люмен. Разрешение 4K у этой модели дополнено поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Диапазон проекции составляет от 65 до 300 дюймов, причем настройка происходит автоматически — за нее отвечает ИИ-режим Auto Magic Al Adjusting 2.0. Гибкий оптический зум с коэффициентом 1,0-1,3 и акустика JBL делают проектор пригодным как для помещений, так и для открытого воздуха. Яркость Hisense C3 Pro достигает 3000 ANSI-люмен, а контрастность равна 5000:1. В нем тоже совмещены оптический зум и трехцветный лазерный источник света, что обеспечивает разрешение 4K при проекции до 300 дюймов. Встроенный сабвуфер вместе с настройкой Devialet придают устройству превосходные аудиосвойства. Лазерный проектор Hisense XR10 выдает до 6000 ANSI-люмен, его контрастность составляет 6000:1, он поддерживает все актуальные форматы HDR и выделяется самобытным дизайном, отсылающим к винтажным фотокамерам. Охват цветового пространства 118% BT.2020 и точность цветопередачи ΔE≈0,6 гарантируют, что изображение останется естественным и насыщенным, а технология AI Cinema Enhancement сама подстраивает параметры под воспроизводимый контент. Отдельно отметим: Hisense XR10 стал первым в отрасли проектором, чей объектив состоит из 17 элементов, причем каждый сделан из стекла. Кроме того, в аппарате применена улучшенная система жидкостного охлаждения — она заметно повышает надежность и продлевает срок службы. Hisense PX4 Pro, в свою очередь, является первым в мире ультракороткофокусным лазерным проектором с сертификацией FreeSync™ Premium. Благодаря цифровому лазерному процессору LPU™ 3.0 модель передает глубину и четкость всякого кадра. Частота обновления до 240 Гц при разрешении 2K и задержка ввода 1 мс делают проектор пригодным не только для кино, но и для увлекательных игр. Ультракороткофокусная модель Hisense L9Q с отношением 0,18 выводит изображение диагональю до 200 дюймов, находясь всего в нескольких сантиметрах от стены или экрана. Яркость до 5000 ANSI-люмен и контрастность 5000:1 сохраняют высокую детализацию и глубину черного. Аудиосистема на 6.2.2 канала с поддержкой объемного звучания Dolby Atmos разработана при участии специалистов Devialet.