75-дюймовый телевизор Hisense Vidda S75 оценили в $450

Компания Hisense выпустила в китайскую продажу телевизор Vidda S75, который стоит 450 долларов. Новинка характеризуется 75-дюймовой матрицей с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K Ultra HD), частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологий HDR10 и MEMC, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, двумя 19-Вт динамиками с поддержкой Dolby и DTS, поддержкой переменной частоты обновления VRR и автоматической низкой задержки ALLM, двумя интерфейсами HDMI2.1, двумя разъемами USB2.0, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 2,4G/5 ГГц и Bluetooth 5.0.

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