75-дюймовый телевизор Redmi A 2025 Energy Saving Edition оценен в $420

Компания Xiaomi выпустила на местный для себя китайский рынок серию телевизоров Redmi A 2025 Energy Saving Edition, в которую вошли модели размером 50, 55, 65, 70 и 75 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц, заводской калибровкой цвета, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, двумя динамиками для стереозвука, 4-ядерной платформой, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Телевизоры оценены на дебютном рынке в эквивалент 210, 225, 295, 375 и 420 долларов соответственно.

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