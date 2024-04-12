75-дюймовый телевизор Roku Pro оценен в $1700

Американская компания Roku пополнила ассортимент телевизоров линейкой Pro, в которую вошли модели с диагональю от 55 до 75 дюймов. Новинки оценены от 900 до 1700 долларов соответственно. Телевизоры оснащаются QLED-матрицами с подсветкой Mini LED, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и Dolby Vision, кадровой частотой 120 Гц, неназванным четырехъядерным процессором, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, динамиками с поддержкой Dolby Atmos, нейронным процессором (NPU), функцией Smart Picture Max для автоматической регулировки параметров картинки, интеграцией с IMDB и заставками с произведениями искусства или изображениями пользователя.