75-дюймовый телевизор Roku Pro оценен в $1700

Американская компания Roku пополнила ассортимент телевизоров линейкой Pro, в которую вошли модели с диагональю от 55 до 75 дюймов. Новинки оценены от 900 до 1700 долларов соответственно. Телевизоры оснащаются QLED-матрицами с подсветкой Mini LED, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и Dolby Vision, кадровой частотой 120 Гц, неназванным четырехъядерным процессором, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, динамиками с поддержкой Dolby Atmos, нейронным процессором (NPU), функцией Smart Picture Max для автоматической регулировки параметров картинки, интеграцией с IMDB и заставками с произведениями искусства или изображениями пользователя.

Представлен огромный телевизор Redmi MAX 100 2025…
Компания Xiaomi объявила о выпуске нового поколения своего гигантского телевизора Redmi MAX 100, который …
Опубликованы первые обзоры Apple Vision Pro…
Ведущие профильные издания опубликовали свои обзоры на гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro,…
85-дюймовый телевизор Samsung QLED 4K Q80D оценен в 3500 евр…
Компания Samsung выпустила в международную продажу телевизоры серии Samsung Q80D QLED 4K 2024 года, в кот…
65-дюймовый телевизор AKAI 4K QLED оценен в $625 …
Компания AKAI выпустила на индийский рынок телевизоры серии AKAI 4K QLED, которая состоит из моделей с ди…
Особенности и преимущества TCL с Google TV…
Компания TCL - это бренд, который занимается, как производством, так и разработкой бытовой техники, мо…
Представлен телевизор Philips OLED809…
Компания TP Vision пополнила ассортимент телевизоров моделью Philips OLED809, которая выйдет в размерах 4…
За гарнитуру Apple Vision Pro просят 500 тысяч рублей …
Сервис CDEK.Shopping начал принимать заказы на гарнитуру виртуальной реальности Apple Vision Pro. Устройс…
Телевизор LG OLED Evo G4 2024 оценен в 25 тысяч долларов …
Компания LG представила флагманские телевизоры OLED Evo C4 (2024) и OLED Evo G4 (2024), которые появятся …
Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детскойОбзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской
Мультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1HМультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1H
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor