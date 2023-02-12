75-дюймовый телевизор TCL C11G оценен в $1625

Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделями C11G, которые получили QLED-панели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются яркостью 1000 кд/кв.м, контрастностью 10 000 000:1, поддержкой VRR, Dolby Vision IQ и HDR 10+, частотой обновления 144 Гц, 157% охватом цветовой палитры BT.709, акустикой Onkyo формата 2.1 суммарной мощностью 50 Вт с поддержкой Dolby Atmos и DTS-X, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Телевизоры уже доступны для покупки на китайском рынке по цене в 960, 1330 и 1625 долларов соответственно.

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