75-дюймовый телевизор TCL C855 оценили в 170 тысяч рублей

Компания TCL выпустила в российскую продажу телевизоры флагманской серии TCL C855, в которую вошли модели с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются VA-матрицами с технологией QD-Mini LED, 2000+ участками подсветки, пиковой яркостью 3500 нит, показателем контрастности 6000:1, 97% охватом цветовой гаммы DCI-P3, разрешением 3840:2160 точек, частотой обновления 144 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR 10+, сертификацией IMAX Enhanced, чипом AiPQ PRO с поддержкой ИИ, 120-Вт звуковой системой от ONKYO формата 2.2.2 с поддержкой DTS Virtual:X и Dolby Atmos в старшей модели, интерфейсами HDMI 2.1 и HDMI 2.0, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также ОС Google TV. Цены на телевизоры стартуют от 170 тысяч рублей.