75-дюймовый телевизор TCL V6C 4K HDR TV оценили в 900 евро

Компания TCL выпустила на европейский рынок телевизоры серии V6C 4K HDR TV, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются HVA-матрицами с подсветкой Direct LED, разрешение 3840:2160 пикселей (формат 4K UHD), кадровой частотой 60 Гц, поддержкой масштабирования изображения, пиковой яркостью 330 нит в старшей модели, антибликовым покрытием, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, игровыми функциями Game Master, Game Mode и Game Accelerator, предустановленной операционной системой Google TV, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi (2,4/5 ГГц), а также интерфейсами HDMI 2.1. Телевизоры оценены в 340, 400, 450, 650 и 900 евро соответственно.