75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4 оценен в $1405

Помимо фитнес-браслета и новых флагманских смартфонов компания Xiaomi представила сегодня свой самый большой телевизор – 75-дюймовый Xiaomi Mi TV 4. По словам производителя, перед нами самый доступный 75-дюймовый телевизор на рынке. Его цена составит 1405 долларов. Новинка характеризуется 4K UHD-панелью с поддержкой HDR и кадровой частотой 60 Гц, платформой Amlogic с четырьмя ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-T830, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, голосовым ассистентом, адаптерами беспроводных интерфейсов, портами HDMI (x3), DTMB, AV, USB (x2), S/PDIF и RJ45, а также стереодинамиками мощностью по 8 Вт. Размеры телевизора равны 1685,5:1043,2:307,1 мм, а большая часть панели имеет толщину 11,4 мм.