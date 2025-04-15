75-дюймовый телевизор Xiaomi TV A Pro 2026 оценили в 850 евро

Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок телевизоры серии TV A Pro 2026, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Телевизоры характеризуются 4K-панелями с технологией QLED, кадровой частотой 60 Гц и 120 Гц в режиме Game Boost, 94-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, технологией MEMC (4K60 Гц), режимом Filmmaker Mode, поддержкой HDR10+ и HLG, предустановленной операционной системой Google TV, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio и DTS Virtual:X, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, интерфейсами HDMI (с eARC и ALLM) и USB 2.0, а также оптическим аудиовыходом. Телевизоры оценены в 480, 650 и 850 евро соответственно.

Лазерные проекторы Epson EH-QS100 появились в продаже …
Компания Epson дала старт европейским продажам ультракороткофокусных проекторов EH-QS100W и EH-QS100B, ко…
98-дюймовый телевизор Samsung QN990F оценен в 40 тысяч долла…
Компания Samsung представила серию телевизоров Neo QLED 8K 2025, в которую вошли модели QN990F и QN900F. …
Телевизор Infinix Y1V QLED TV оценен в 160 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент телевизоров моделью Y1V QLED, которая обойдется на дебютном индийс…
98-дюймовый телевизор TCL Q6C оценен в 2200 евро…
Компания TCL дала старт европейским продажам телевизоров серии Q6C QD-Mini LED, которая состоит из моделе…
97-дюймовый телевизор LG OLED evo G5 оценен в $25000…
Компания LG выпустила в продажу премиальные телевизоры серии LG OLED evo G5, в которую вошли модели с диа…
Представлены телевизоры Hisense U6, U7, U8 и U9…
Компания Hisense представила телевизоры линейки ULED 2025 года, в которую вошли модели серий U6, U7, U8 и…
85-дюймовый телевизор Hisense A6Q оценен в 1200 евро …
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией A6Q, в которую вошли модели с диагональю 43, 50…
Проектор Acer X1128H оценили в 55 тысяч рублей …
Компания Acer дала старт российским продажам проектора Acer X1128H, который имеет в своей основе лампу яр…
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor