75-дюймовый телевизор Xiaomi TV A Pro 2026 оценили в 850 евро

Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок телевизоры серии TV A Pro 2026, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Телевизоры характеризуются 4K-панелями с технологией QLED, кадровой частотой 60 Гц и 120 Гц в режиме Game Boost, 94-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, технологией MEMC (4K60 Гц), режимом Filmmaker Mode, поддержкой HDR10+ и HLG, предустановленной операционной системой Google TV, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio и DTS Virtual:X, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, интерфейсами HDMI (с eARC и ALLM) и USB 2.0, а также оптическим аудиовыходом. Телевизоры оценены в 480, 650 и 850 евро соответственно.