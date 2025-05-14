75-дюймовый телевизор Xiaomi TV F Pro 2026 оценили в 800 евро

Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок телевизоры серии TV F Pro 2026, в которую вошли модели с диагональю от 43 до 75 дюймов. Новинки характеризуются матрицами QLED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), 94-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 60 Гц поддержкой технологии MEMC, игровым режимом Game Boost с эмуляцией частоты обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и HLG, режимом Filmmaker Mode, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X, предустановленной операционной системой Fire TV, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (2,4 ГГц/5 ГГц), несколькими интерфейсами HDMI (eARC и ALLM), а также портами USB 2.0 и Ethernet. Телевизоры уже появились в продаже по цене от 300 до 800 евро соответственно.