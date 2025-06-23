75-дюймовый телевизор iFFALCON Mural TV оценили в $1400

Бренд iFFALCON объявил о выпуске телевизоров серии Mural TV, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются VA-матрицами с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, 93-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR10, HDR10+, HLG и Dolby Vision IQ, процессором AiPQ Pro AI, антибликовым покрытием, функцией Art Mode для показа шедевров живописи или сгенерированных изображений, толщиной 32 мм, 20-Вт акустической системой с конфигурацией 2.0 и поддержкой Dolby Audio и DTS:X, а также предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры уже появились в продаже на дебютном американском рынке по цене в 700, 1000 и 1400 долларов соответственно.

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