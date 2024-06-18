77-дюймовый телевизор LG OLED B4 2024 оценен в 3400 долларов

Компания LG пополнила ассортимент телевизоров серией OLED B4 2024, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 77 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц (VRR), поддержкой технологий Dolby Vision, AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC, чипом Alpha 8 AI 4K с AI Picture Pro для оптимизации изображения в зависимости от контента, акустической системой с поддержкой Dolby Atmos, интерфейсами HDMI 2.1, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, поддержкой Amazon Alexa, Apple AirPlay 2, HomeKit и Chromecast, а также предустановленной операционной системой webOS 24. Телевизоры оценены на американском рынке в 1700, 2200 и 3400 долларов соответственно.

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