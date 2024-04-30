77-дюймовый телевизор LG OLED evo C4 оценили в 3500 долларов

Компания LG представила в Китае новую линейку телевизоров OLED evo C4, в которую вошли модели с диагональю экрана 42, 55, 65 и 77 дюймов. Новинки характеризуются OLED-панелями с разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, сертификатами о низком уровне вредного для глаз синего света, отсутствии мерцания и отражений, а также низком уровне бликов, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, поддержкой синхронизации изображения NVIDIA и AMD, акустической системой формата 9.1.2, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, процессором alpha 9 Gen7 нового поколения, фирменной операционной системой webOS и гарантированными обновлениями в ближайшие пять лет. Телевизоры уже появились в китайской продаже по цене 1170, 1300, 1700, 2500 и 3500 долларов соответственно.

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