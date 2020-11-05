8-ядерный Intel Rocket Lake, на 21% быстрее, чем i7-10700K

Intel анонсировала процессоры 11-го поколения для стационарных PC Rocket Lake, которые будут выпущены в первом квартале 2021 года. Теперь результаты тестов Intel Rocket Lake были внесены в базу данных UserBenchmark, где видно хороший прирост одноядерной производительности в первых инженерных образцах.

На стенде был установлен процессор Intel Rocket Lake 11-го поколения имеющий 8 ядер и 16 потоков, максимальное количество ядер и потоков в линейке Rocket Lake. Тактовая частота процессора составляет 3,4 ГГц с бустом до 4,2 ГГц. Процессор был протестирован на материнской плате с чипсетом Z590. Речь идет о плате MSI Z590-A PRO-12VO (MS-7D10) с сокетом LGA 1200, которая будет поддерживать как процессоры Comet Lake 10-го поколения, так и процессоры Rocket Lake 11-го поколения. Переход на следующее поколение сокета планируется в третьем квартале 2021 года, он получит кодовое название LGA 1700.

Комментарии и отзывы Intel Rocket Lake
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