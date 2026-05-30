Обзор Roborock Qrevo Edge 2 Pro. Стильный, умный и мощный робот-пылесос со станцией очистки

В квартире или доме всегда будут появляться мелкий мусор, волосы и мелкая пыль, даже при регулярной уборке. Со временем частота уборки может увеличиваться, остаются зоны и участки без проведения очистки, зоны под мебелью или ковры, собирающие со временем пыль, а с детьми или домашними животными это еще большая проблема. Изучаемая сегодня новинка Roborock Qrevo Edge 2 Pro – продвинутый робот-пылесос с поддержкой влажной и сухой уборки, получил поддержку сразу нескольких технологий для уборки в участках, куда стандартные модели добраться не могут.

Комплектация

Это RetractSense c подъемно-опускающим лидаром, система шасси AdaptiLift с автоматическим изменением положения корпуса в зависимости от типа покрытия для сохранения стабильности проходимости по сложным поверхностям. Системы навигации и распознавания препятствий Reactive AI и VertiBeam с распознаванием мебели, проводов, мелких предметов. Робот-пылесос поддерживает уборку ковров с ворсом до 3 сантиметров с системой автоматической адаптации силы всасывания и динамической регулировки шасси. Мощный двигатель до 25 000 Па, прижимное усилие модуля влажной уборки 12 H. Сопровождается многофункциональной станцией с промывкой насадок горячей водой с температурой до 100 градусов.Поставляется в габаритной двойной коробке с вырезанными ручками на боковой грани. Внешняя из транспортировочного картона и внутренняя с полиграфией. В комплекте две швабры и мешок для пыли, силовой кабель с евровилкой, набор документации.

Внешний вид

У станции Hygiene+ 3.0 сдержанный внешний вид из белоснежного пластика, который впишется в любой интерьер. Габариты для предлагаемых возможностей у нее компактны.

В верхней части размещаются две емкости с удобными ручками со скрытым исполнением. Один для чистой воды, второй для грязной. Также в станции располагается мешок для сбора сухих загрязнений и контейнер для специального моющего средства.

Комплексная система фильтрации с Hepa, станция самоочистки с использованием горячей воды с температурой 100 градусов и последующая сушка горячим воздухом позволяют эксплуатировать этот робот-пылесос в помещениях с аллергиками. Устройство отлично справляется с уборкой шерсти животных и мелкой пыли вдоль стен и углах комнаты.



Емкости для чистой и грязной воды.

Пьедестал для парковки с плавным съездом и заездом. В основании скрываются две ниши, на которых идет мойка горячей водой насадок со швабрами. На ней робот-пылесос проводит сеанс очистки, а также зарядку. Размещается на полу рядом со стеной и розеткой.



Мешок для сбора пыли и контейнер для моющего средства.

У робота-пылесоса аккуратное внешнее исполнение и отточенный внешний вид. Белый пластик делает его внешний вид премиальным. Поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.

Высота корпуса 7.98 сантиметра, свободно проходит вдоль мебели, под кроватями и другой низкой мебелью. На крышке размещен блок лидара системы навигации RetractSense, используемый для 360-градусного сканирования пространства и составления точной карты. При приближении к мебели или кроватям убирается и переходит в режим заднего обзора на 100 градусов для уборки в труднодоступных местах. Практично и не жертвуют точностью навигации. Сама система надежна и протестировано на более чем 10 000 циклах подъема и втягивания.

Помимо лидара за навигацию отвечает группа датчиков и камера в углублении центральной части бампера. Определяет расстояние до препятствий и типы объектов. Здесь применяется комбинированное определение в монохромном и RGB-спектрах, умеет распознавать более 200 предметов, включая зарядные кабели.

В передней зоне на крышке группа светодиодных индикаторов активности. Пара механических кнопок для запуска, постановки уборки на паузу, отправки на зарядную станцию.

Задняя часть крышки съемная, надежно фиксируется при помощи магнитов, расположенных по периметру. Сняв, получаем доступ к съемному контейнеру для сбора сухих загрязнений, позволяя очищать вручную. Можно заметить важный элемент выпускной системы фильтрации – HEPA, отсекающий даже мельчайшие частицы (99.9%).

При проведении сухой уборки, мопы автоматически поднимаются, а основная щетка опускается,

При влажной уборке – мопы опускаются, а основная щетка поднимается,

При очистке ковров – мопы можно снять, приподнимается корпус и основная щетка.

У Roborock Qrevo Edge 2 Pro продвинутая система шасси, она меняет высоту просвета в зависимости от условий эксплуатации автоматически. Помимо этого изменяется высота расположения мопов.Основание у робота-пылесоса выполнено из износоустойчивого пластика. В центральной части основная щетка DuoDivide, на которую не наматываются волосы. Основная щетка FlexiArm также оптимизирована для предотвращения наматывания волос и шерсти.

В тыльной части можно обратить внимание на два мопа с предустановленными на них швабрами.

Один из мопов, как и основная щетка, автоматически выдвигаются при движении вдоль стен, мебели и в углах, выметая и убирая загрязнения в тех участках, которые модели с классическим исполнением оставляют пропущенными.

Софт

Все заложенные в Roborock Qrevo Edge 2 Pro функции получаем после добавления в приложение, доступное для iOS и Android. Приложение на русском языке, процесс настройки прост и интуитивно понятен. С помощью приложения можно будет выбрать детальные параметры уборки. При запуске составляется подробная карта помещения, которую в дальнейшем можно зонировать и редактировать. И данная модель дает возможность просматривать фотографии обнаруженных препятствий.

Есть встроенный ИИ помощник, который дает доступ к ключевым функциям устройства. Среди возможностей планирование уборки с выбором расписания и отдельными сценариями в зависимости от комнаты или зоны в ней. В настройках можно управлять функциями автоматического выдвижения мопа-швабры и основной щетки. Установить автоматический повтор уборки, а также снятие мопов на станции. Ведется детальная настройка автоматической очистки на зарядной станции. Учет статистики использования расходных элементов. Приложение удовлетворит и тех, кто привык все тонко настраивать под себя, и тех, кто ожидает простое взаимодействие с доступом к ключевым возможностям.

Это официальная версия для российского рынка и она дает возможность интеграции с системами умного дома с голосовыми ассистентами. Мы по традиции тестируем с Алисой от Яндекса. Интеграция работает стабильно, я использую робот-пылесос Roborock в течение длительного времени и за это время не обнаруживал каких-либо проблем. Удобно, когда в рамках одного дома используются устройства разных производителей и они объединяются в общую экосистему.

Тесты

Поддержка Matter, позволяющая упрощенно интегрировать робот-пылесос в экосистему Apple Home, Google Home.После зарядки и добавления в приложении Roborock Qrevo Edge 2 Pro готов к эксплуатации и проведению первого сеанса уборки. Начну с того, что зарядная станция здесь выходит далеко за пределы использования только для парковки и восстановления заряда аккумулятора. На ней проводится автоматическая очистка контейнера с сухими загрязнениями, промывка горячей водой швабры и ее просушка воздухом. На выходе это автоматизирует процесс уборки в квартире или доме с минимальным вниманием со стороны пользователя.

На текущий момент в сегменте роботов-пылесосов есть две ключевые системы влажной уборки: это статичная салфетка с микрофиброй и вращающиеся (роликовые) мопы. Не нужно быть экспертом для того, чтобы понять, что мопы справляются с задачей эффективнее. Здесь же производитель «выжал» из них максимум, начиная с высокого усилия 12 H с 200 оборотами в минуту, устраняющего въевшиеся загрязнения на половом покрытии и завершая решение вопроса последующей очистки. При этом поддерживается оценка степени загрязнения участков пола на основе степени загрязнения воды и последующий возврат на эти участки. Горячая вода и просушивание горячим воздухом при очистке на зарядной станции убирает не только загрязнения со швабры, но и предотвращает образование бактериальной флоры, способствуя гигиене и увеличивая интервалы между необходимостью ручной мойки полов.У меня вся площадь полового покрытия - плитка и несколько зон с коврами. Хожу дома босиком и разница в чистоте пола при регулярном запуске робота-пылесоса заметна. Устройство справляется с повседневной грязью без необходимости дополнительной ручной влажной уборки. При смешанном виде полового покрытия умеет отсоединять мопы на зарядной станции, выехать почистить ковры в доме и вернуться для их прикрепления и продолжить убирать зоны с твердыми полами.

Высокое качество уборки обеспечивает двигатель с высокой мощностью всасывания 25 000 Па. Эксплуатировать его можно на разных типах полового покрытия, включая ковры с ворсом до 3 сантиметров. Он автоматически подбирает оптимальный набор настроек для подвески, а также положения мопов и основной щетки. Отдельно отмечу, что он справлялся с преодолением порогов между комнатами, не теряя темпа и не требуя ручного вмешательства. Есть и защита, определяющая высоту свесов и предотвращающая падение с лестницы.

Хорошо себя показала система определения препятствий на полу. Для сравнения, мой основной Roborock Q8 Max без камеры и периодически приходится вмешиваться в процесс уборки, убирая зарядный кабель смартфона или шнурки от одежды, оставленные ребенком.



Сравнение с Roborock Q8 Max

Здесь же система автоматически видела эти объекты и за несколько недель эксплуатации с привычными для себя проблемами уже не сталкивался. Примененная система двойной защиты от спутывания волос с основной щеткой DuoDivide и боковой FlexiArm полностью предотвращает наматывание волос и шерсти.Кстати, он дружелюбен к домашним питомцам, обнаруживает животных и останавливает вращение щетки при их близком приближении, умеет делать фотографии животных и даже может определить местоположение питомца, например, если уборка была запущена при нахождении владельца в это время на работе.Многие владельцы домашних животных, так или иначе, сталкиваются с шерстью на полу или коврах. Данная модель за счет высокой мощности всасывания, оптимизированной конструкции щетки и валика собирает ее с пола, выметает из ворса ковров и ковролина. При этом по личному наблюдению, у Roborock Qrevo Edge 2 Pro умеренный уровень шума во время работы, кошка дома не проявляла к нему интереса и он не создавал стресса. За счет интеллектуального определения типов препятствий на полу, при обнаружении возможных естественных экскрементов животных, не размажет по полу или ковру. Зону с лотками и поилкой можно будет отметить на карте и исключить из уборки.

Еще одним отличием между ними является уборка вдоль плинтусов, в углах комнат и вдоль мебели. Выдвижная щетка не оставляла пропущенных участков, очищая даже вплотную к стене. Это все может показаться мелочью, но это дает заметную разницу во время регулярной эксплуатации и наблюдении на дистанции нескольких недель. Меньше неудобств и, как результат, больше комфорта.

Оснащается робот-пылесос аккумулятором с емкостью 6400 мАч. Для трехкомнатной квартиры это дает большой запас по времени автономности. Он беспрерывно может убираться в течение 2.5 часов.

Итоги

Roborock Qrevo Edge 2 Pro – высокотехнологичный робот-пылесос, обеспечивающий высокое качество сухой и влажной уборки в повседневной эксплуатации. Сочетает в себе аккуратный внешний вид с невысоким профилем, интеллектуальную систему навигации с обнаружением препятствий при помощи камеры, продвинутую зарядную станцию с самоочисткой горячей водой и просушкой горячим воздухом, высокую мощность всасывания, встроенный голосовой помощник, программное обеспечение с тонкими настройками. Все это делает его лучшим выбором на сегодняшний день.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".