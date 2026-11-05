Стартовали продажи робот-пылесоса eufy Omni S2 Pro с ультрафиолетом

Anker сообщила о начале российских продаж робота-пылесоса eufy Omni S2 Pro: уже с сегодняшнего дня приобрести устройство можно на Ozon. Ключевая особенность модели — технология UV-Shield. Благодаря ей аппарат не ограничивается влажной уборкой: он ещё и обеззараживает покрытие при помощи ультрафиолета UV-C. Поверхность обрабатывается ультрафиолетовым светом и электролизованной водой. Такую воду робот получает самостоятельно — из обычной жидкости, поступающей из водопровода. Сертификаты SGS и TÜV подтверждают: устройство уничтожает свыше 99,99% вирусов и бактерий.

Среди них — коронавирус, вирус гриппа H1N1, чёрная плесень, грибы Candida и энтеровирус EV71. Никакие специальные химические растворы добавлять не требуется. Когда обработка завершена, электролизованная вода возвращается к исходному состоянию воды и кислорода. За счёт этого она безвредна для домашних животных: химических осадков не остаётся. За сухую уборку отвечает система AeroTurbo 3.0, чья сила всасывания достигает 40 000 Па (100 аэроватт). Воздух фильтруется поэтапно пятиступенчатой мультициклонной системой сепарации. Она задерживает 99,99% пыли и аллергенов, причём протечек не возникает.

Влажной уборкой занимается система HydroJet 3.0. Салфетка шириной 29 см прижимается к полу с усилием 16 Н, а вода поступает сквозь 32 отверстия. Для мытья пола S2 Pro применяет горячую воду 55°C. Самоочистка моп-насадок на базовой станции идёт при 65°C, а их сушка — при 55°C. Устройство заботится не только о чистоте воздуха, но и о здоровье. Неприятные запахи устраняются ароматизацией. Защиту корпуса обеспечивает антибактериальная обработка пылесборника и фильтра. Сертификация подтверждает, что с ковров удаляется до 99,99% аллергенов и пылевых клещей. Отдельный сертификат «мать и дитя» удостоверяет: в домах с младенцами устройство безопасно.
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