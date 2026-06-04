Обзор Midea VCR V15 EVO Ultra. Доступный робот-пылесос со станцией самоочистки

Казалось бы робот-пылесос уже стал привычным устройством для наших квартире, взяв на себя автоматизацию сбора сухих загрязнений на полу, а некоторые модели еще и влажную уборку. При этом сами производители активно внедряют новые технологии, улучшая и повышая эффективность, внедряя новые опции. Со временем то что внедрялось в модели верхнего ценового сегмента, становится заметно доступнее. Как пример, Midea VCR V15 EVO Ultra стоит заметно дешевле флагманских моделей конкурентов, но при этом сопровождается станцией самоочистки с сушкой моющих насадок, изогнутой боковой щеткой DragonClaw и выдвигаемой конструкцией швабры ScrubExtend с силой давления 7 H, двигателем с мощностью всасывания до 22 000 Па, высокоточную навигацию нового поколения, картографию в многоуровневых помещениях и зонирование.

Комплектация

Двойная надежная упаковка из плотного картона. Внешняя транспортировочная с минималистичным оформлением и внутренняя с полиграфией.

Внешний вид

Комплект включает мопы с двумя насадками для влажной уборки, боковую щетку, зарядную станцию с подиумом, руководство пользователя и гарантийный талон. Мешок-пылесборник, резервуар для воды изначально предустановлены в зарядную станцию.Стильно исполненный корпус из пластика с преимущественно матовым покрытием. Можно заметить, что его форма отличается от круглой, боковые грани плоские и закруглены только углы. За счет этого он лучше проходит участки вдоль стен, мебели и достает до углов.

Высота корпуса 11 сантиметров с учетом выступающей башенки с лидаром, а основная часть меньше по высоте, поэтому проблем проехаться в труднодоступных участках не будет.

Сам лидар отвечает за построение виртуальной карты помещения, которую в последующем можно будет редактировать. Используются высокоточные датчики, которые определяют препятствия по пути движения и позволяющие их обходить.

Дополнен лидар датчиками определения расстояния до стен и препятствий, а также датчиками определения высота свеса, предотвращая падение с лестницы.

На тыльной стороне корпуса расположена пара медных контактов для проведения сеанса зарядки на станции, сопло для высасывания мусора и разъем для автоматической заправки водой.

Часть верхней крышки открывается. Под ней скрывается установленный контейнер для сухих загрязнений с HEPA-фильтром. Очистить его можно будет и вручную без станции. Здесь же QR-код для синхронизации во время настройки в приложении и кнопка Wi-Fi.

За перемещение по полу Midea VCR V15 EVO Ultra отвечают два колеса с протекторами для лучшего сцепления с разными типами половых покрытий. Впереди по центру валик.

Перед уборкой нужно будет установить мопы и основную щетку. У боковой щетки оптимизированная конструкция кисточек, предотвращающая наматывание волос и ниток и выметающая грязь из углов. Роликовая щетка с рядами силиконовых ламелей. В тыльной части на магнитах устанавливаются мопы с шваброй. Один из них с выдвигаемым в сторону механизмом. Устройство умеет поднимать и опускать мопы, предотвращая намачивание ковров. У примененных механизмов высокий ресурс службы и наработки на отказ. Заявлено проведение испытание со 100 000 циклами уборки.

Зарядная станция у Midea VCR V15 EVO Ultra высокотехнологична. Размещается она на полу, выполнена в той же стилистике. В передней ее части фиксируется подиум, на который пылесос заезжает при возврате на станцию.

В верхней части корпуса два съемный контейнера под чистую и грязную воду, соответствующая маркировка нанесена на крышку. Предусмотрели удобные складываемые ручки, упрощающие извлечение.

Впереди съемная крышка с системой фиксации при помощи магнитов. Внутри размещается мешок для сбора собранных сухих загрязнений объемом 3 литра. В зависимости от условий эксплуатации получаем до 75 дней автономной работы без необходимости очистки мешка.

В рабочей зоне площадка под мопы. На ней идет гигиеническое мыть швабры при температуре 75 градусов и последующая сушка при 55 градусах.

Софт

Любой современный робот-пылесос предполагает предварительную настройку и добавление в фирменное приложение. Здесь используется приложение Smart Home с полностью локализованным интерфейсом под русскоязычных пользователей. Настройка прошла без проблем, быстро.

При первой уборке Midea VCR V15 EVO Ultra строит виртуальную карту помещения с последующей возможностью зонирования, отметкой зон для игнорирования уборки, названия комнат. Выбор вариантов для уборки, мощности, условий для разных зон индивидуально. Чередование сухой и влажной уборки, запуск нескольких циклов, изменение типа маршрута при перемещении по комнатам.

Доступна уборка по расписанию с выбором между полной уборкой или только в рамках комнаты. Выбор вариантов озвучки, русская доступна. Детальная настройки режима чистки ковров, улучшенная уборка кромок и углов, периодичность промывки швабры и ее сушки.

Приложение содержит большое количество инструментов для тонкой настройки робот-пылесоса и зарядной станции. Опыт эксплуатации оцениваю как положительный.

Система поддерживает интеграцию с системами умного дома. Проведен тест с Умным домом Яндекс. Голосовое управление Алисой поддерживается и работает корректно. Через приложение запускается уборка с разными условиями, можно автоматизировать и связывать в сценарии с компонентами умного дома разных производителей.

Тесты

Необходимо будет выбрать место для размещения зарядной станции. Должно быть достаточно места для свободного заезда и съезда робот-пылесоса. Снять транспортировочные пленки и ограничители, установить мопы и боковую щетку. Полностью зарядить, добавить в приложении. Запускаем сухую уборку и даем возможность Midea VCR V15 EVO Ultra составить виртуальную карту помещении. На карте отмечает стены, препятствия на полу. При наличии проблем сообщит о них голосовыми подсказками.

После того как пройдет всю площадь помещения, а по умолчанию перемещается змейкой и вдоль стен, возвращается на зарядную станцию. Продувает и очищает контейнер для сбора сухих загрязнений. По опыту не оставляет пыли, волос домашних животных вдоль стен и в углах. Проходит всю площадь комнаты. Корректно проходил пороги между комнатами, съезжал и заезжал на ковры. Шум во время работы создает умеренный и нераздражающий, можно без проблем запускать в вечернее время или запланировать уборку во время нахождения на работе.

Емкости мешка на станции при типовой эксплуатации хватит на 2 месяца. После этого снимаем крышку, закрываем выход мешка и выбрасываем без контакта с грязью. Расходники на эту модель представлены в свободном доступе на маркетплейсах, стоят недорого.

Для проведения влажной уборки нужно будет залить воду в соответствующий контейнер на станции. Робот-пылесос автоматически заполняет внутреннюю емкость. Выезжает и убирает по зонам, периодически возвращаясь на станцию, сливая грязную воду и промывая мопы. После этого возвращается на место и продолжает уборку. Сами мопы вращаются, это не просто размазывание статичной салфетки по полу, за счет скорости вращения и силы прижима хорошо справляется с въевшимися загрязнениями. Влажная уборка трехкомнатной квартиры занимала около 2 часов.

Итоги

Midea VCR V15 EVO Ultra – робот-пылесос с уровнем исполнения, возможностями и технологиями флагманов, но доступным ценником. Продвинутая зарядная станция с мойкой и сушкой швабры, мешком для сбора сухих загрязнений и до 75 дней самоочистки. Выдвижная швабра и оптимизированная конструкция боковой щетки. Точная навигация с виртуальной картой помещения. Приложение с детальными настройками и голосовое управление с Алисой, двигатель с высокой мощностью всасывания. Отличный вариант для решения рутинной задачи сухой и влажной уборки в помещении.