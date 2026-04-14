Обзор DREAME R20 CE. Вертикальный беспроводной пылесос для сухой уборки

Изучаемый сегодня беспроводной вертикальный пылесос DREAME R20 CE поддерживает сухую уборку, сочетая в себе интеллектуальные технологии обнаружения загрязнений, высокую мощность всасывания 190 аэроватт, продуманную систему насадок. Из ключевых особенностей отмечаются двойные лезвия TangleCut™, многофункциональная щетка с подсветкой CelesTect™, время автономной работы до 90 минут, светодиодный экран, систему фильтрации 99.9% и сброс мусора одним нажатием.

Комплектация

Габаритная упаковка с полиграфией и пластиковой ручкой сбоку, упрощающей ее переноску. На лицевой стороне помимо изображения приведены данные по характеристикам, особенностям исполнения.

В комплекте покупатель получает сразу набор из трех насадок для сухой уборки разных типов поверхностей, трубу-удлинитель, держатель на стену с дюбелями, адаптер питания, руководство пользователя.

Внешний вид

Чтобы комфортно убирать квартиру или дом пылесос должен быть удобным и достаточно легким. Всем этим требованиям удовлетворяет тестируемая сегодня модель.

Корпус выполнен из пластика темно-серого цвета с матовым покрытием. выглядит солидно. Это традиционная конструкционная схема с циклонным фильтром размещенным вертикально сразу за основной частью с ручкой пистолетного хвата.

Двигатель располагается в верхней части. Там же размещены отверстия для выхода воздуха. В нижней части устанавливается съемный аккумулятор.

Это литий-ионный заряжаемый аккумулятор с емкостью 2900 мАч, напряжением 29.6В. В корпусе фиксируется надежно. Гнездо для зарядки на внешней стороне ручки.

На сторону пользователя направлен символьно-цифровой дисплей, отображающий оставшийся уровень заряда аккумулятора, активный режим работы в виде анимации. При этом цветовая маркировка отображает степень загрязнения полового покрытия: зеленый – слабое загрязнение, оранжевый – средняя степень загрязнения, красный – сильное загрязнение.

В этой же зоне две дополнительные кнопки управления, отвечающие за блокировку клавиши включения и смену режима работы.

Контейнер для сбора сухих загрязнений у DREAME R20 CE выполнен из прозрачного пластика, позволяя контролировать степень его наполнения во время проведения уборки.

С нижней стороны откидная крышка, опорожнить содержимое можно одним нажатием на фиксатор, не пачкая рук. Емкость 600 мл. Также поворотом контейнер можно снять полностью.

Внутри него разборный циклонный фильтр. Компоненты легко обслуживать и рассчитаны они на длительную эксплуатацию. Применена многоступенчатая выпускная фильтрация. На первом этапе крупные загрязнения отсеивает циклонный фильтр, собирая их в контейнере. Далее идет мелкая металлическая сетка, за ней тканевый фильтр, эти элементы можно промывать. На последнем этапе HEPA-фильтр, отсекающий даже мельчайшие частицы.

Насадки

На лицевой стороне приемная труба со скрытыми контактами, обеспечивающая подачу питания на насадку. В комплекте металлическая удлинительная труба и в зависимости от типа насадки и условий можно подключать насадки напрямую или через удлинительную трубу.

Основная это многофункциональная щетка TangleCut™ , которая помогает срезать волосы во время уборки и предотвращать засорение роликовой щетки. Ширина ее 23 сантиметра, есть небольшая кромка по краям. Внутри роллер с рядами из искусственного ворса и силикона. Такое исполнение обеспечивает эффективное решение проблемы наматывания волос и ниток.

Роллер съемный, поворотный механический фиксатор на левой грани. Можно будет снять для обслуживания.

Важной конструктивной особенностью ее являются двойные лезвия в количестве 196 штук, расположены они с большой плотностью. При вращении валика они рассекают и срезают волосы, предотвращая их спутывание.

На лицевой стороне светодиодная подсветка- технология CelesTect™, удобно при уборке, а также хорошая видимость в труднодоступных участках. Подсветка позволяет также замечать мелкий мусор, который не виден в обычной эксплуатации.

Вторая насадка меньше по габаритам и у нее жесткий патрубок. Используется для уборки мягкой мебели или салона автомобиля.

Внутри вращающийся на большой скорости валик с резиновыми ламелями. На основании ее подвижное основание из прозрачного пластика с регулируемым углом наклона. Пыль выбивает эффективно.

Немоторизированная щетка для труднодоступных участков в формате 2-в-1. Сужаемое и удлиненное сопло.

Сдвигаемый элемент с рядом искусственного ворса. На ее ручке есть механический клапан для изменения силы всасывания.

Тесты

Пылесос прост в работе, собирается и подготавливается к работе интуитивно. В комплекте есть настенное крепление, которое можно установить на стену или внутреннюю стенку шкафа. Перед первым использованием необходимо будет провести полную зарядку. Уровень заряда контролировать актуальный заряд можно с помощью цифрового экрана.

Включается и выключается при помощи механической клавиши в пистолетной ручке. Есть возможность зафиксировать положение нажатием на кнопку блокировки, тогда постоянно удерживать клавиши необходимости не будет. DREAME R20 CE удобно лежит в руке, вес хорошо сбалансирован. Уборка нескольких комнат с ним не отнимает силы и не создает заметного дискомфорта.

Основная насадка TangleCut™ используется совместно с удлинительной трубой. Отмечу, что конструкция насадки позволяет в перерывах оставить пылесос в вертикальном положении, но при этом нужно будет прислонить к стене. Использовать ее можно на разных типах полового покрытия, коврах с разным уровнем ворса. У нее хорошая подвижность, не затрудняет уборку под мебелью и вдоль стен.



Определение степени загрязненности и автоматическая корректировка мощности

Поддерживаемая им технология определения степени загрязнения автоматически регулирует мощность всасывания. Также есть возможность менять ее вручную. Но автоматика показала себя на отлично, своевременно корректируя мощность всасывания и позволяя при уборке больших площадей экономить заряд батареи.



Уборка мягкой мебели

Мини-щетка хорошо себя показала при уборке мягкой мебели, очистке одеяла, подушек, а также салона автомобиля. Ее удобнее соединять с корпусом напрямую. Компактная конструкция и хорошая маневренность. С помощью него во время тестов провели генеральную уборку. Убирает пыль, крошки, шерсть домашних животных.



Уборка труднодоступных участков

Прозрачный контейнер позволяет видеть содержимое и степень заполнения. Как отмечали выше, очистить собранные сухие загрязнения легко через откидную крышку в основании. Мелкий мусор с металлической сетки можно убрать с помощью щетки. Спустя несколько сеансов уборки контейнер и элементы системы фильтрации можно будет просушить.



Уборка багажника автомобиля

Итоги

DREAME R20 CE – беспроводной вертикальный пылесос с приятным внешним исполнением, простым управлением, интеллектуальной системой корректировки мощности всасывания, тремя видами насадок в комплекте, защитой от наматывания волос на валик, подсветкой на основной насадке, двигателем с высокой мощностью всасывания, многоступенчатой системой фильтрации. Надежный и добротный помощник для уборки в квартире или доме.