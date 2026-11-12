Представлена лимитированная серия бытовой техники «Динамо» и Dreame Technology

Столичный «Динамо» и Dreame Technology — глобальный лидер по производству бытовой техники и устройств для персонального ухода — представили линейку приборов, оформленных в клубной стилистике. Для Dreame это первый подобный проект на территории России: международный бренд работает здесь уже 10 лет, но раньше таких коллабораций не запускал. В коллекцию включили 7 устройств, дизайн которых дополнен атрибутикой «Динамо». Подборка закрывает ключевые направления домашней уборки — от повседневного удаления пыли до влажной очистки пола и глубокой обработки ковровых покрытий. Среди вертикальных пылесосов покупателям предложены Dreame H15 Pro Heat, Dreame R10S Pro и Dreame Z40 AquaCycle Pro, а среди роботов-пылесосов — Dreame D20 Pro, Dreame D30 Ultra, Dreame F10 и Dreame L40 S Ultra.

Робот-пылесос DJI Romo 2 можно будет изолировать от подключе…
DJI пополняет свою линейку роботов-пылесосов двумя новинками из серии Romo 2. Речь идет о моделях Romo A2…
Представлен робот-пылесос Dreame X60 Pro Ultra Matrix со ста…
На выставке IFA 2026 была представлена ещё одна новинка — робот-пылесос X60 Pro Ultra Matrix. Его ключево…
В России стал доступен робот-пылесос Dreame X60 Pro Ultra Ma…
Компания Dreame сообщает о начале российских продаж своего топового робота-пылесоса X60 Pro Ultra Matrix.…
Представлены пылесосы Dreame Air AquaCycle Pro и Air Station…
Dreame выводит на российский рынок две модели линейки Air. Устройство Air AquaCycle Pro совмещает в себе …
Обзор вертикального пылесоса Trouver G70 Detect: убирает там…
Беспроводной пылесос — техника с давно устоявшейся конструкцией. Моторы у всех мощные, набор насадок в…
Представлено два моющих пылесоса Dreame H16 FoamWash и G14…
Компания Dreame пополнила ассортимент моющих пылесосов на российском рынке двумя новинками — H16 FoamWash…
Представлена лимитированная серия бытовой техники «Динамо» и…
Столичный «Динамо» и Dreame Technology — глобальный лидер по производству бытовой техники и устройств для…
На IFA 2026 представлен робот-пылесос Dreame Aqua20 Pro Ultr…
На IFA 2026 Dreame представила свою ключевую новинку — Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, флагманский ро…
Тонкий подход к влажной уборке. Обзор беспроводного моющего пылесоса TROUVER K20 Flex ReachТонкий подход к влажной уборке. Обзор беспроводного моющего пылесоса TROUVER K20 Flex Reach
Обзор и тесты Dreame F20. Выбор робот-пылесоса в доступном сегментеОбзор и тесты Dreame F20. Выбор робот-пылесоса в доступном сегменте
Обзор DREAME R20 CE. Вертикальный беспроводной пылесос для сухой уборкиОбзор DREAME R20 CE. Вертикальный беспроводной пылесос для сухой уборки
Обзор и тест вертикального пылесоса Tineco Pure One S30Обзор и тест вертикального пылесоса Tineco Pure One S30
Обзор вертикального пылесоса Trouver G70 Detect: убирает там, где другие пылесосы бессильныОбзор вертикального пылесоса Trouver G70 Detect: убирает там, где другие пылесосы бессильны
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor