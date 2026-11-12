Представлена лимитированная серия бытовой техники «Динамо» и Dreame Technology

Столичный «Динамо» и Dreame Technology — глобальный лидер по производству бытовой техники и устройств для персонального ухода — представили линейку приборов, оформленных в клубной стилистике. Для Dreame это первый подобный проект на территории России: международный бренд работает здесь уже 10 лет, но раньше таких коллабораций не запускал. В коллекцию включили 7 устройств, дизайн которых дополнен атрибутикой «Динамо». Подборка закрывает ключевые направления домашней уборки — от повседневного удаления пыли до влажной очистки пола и глубокой обработки ковровых покрытий. Среди вертикальных пылесосов покупателям предложены Dreame H15 Pro Heat, Dreame R10S Pro и Dreame Z40 AquaCycle Pro, а среди роботов-пылесосов — Dreame D20 Pro, Dreame D30 Ultra, Dreame F10 и Dreame L40 S Ultra.