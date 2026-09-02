Обзор Midea VSS-AT6ULTRA. Вертикальный пылесос с горячей мойкой и сушкой

В ходе тестирования в трехкомнатной квартире модель показала себя как удобное решение для регулярной влажной уборки: пылесос уверенно собирает сухой мусор и пролитую жидкость, помогает удалять засохшие загрязнения и заметно упрощает уборку под мебелью благодаря возможности наклона корпуса на 180 градусов.
В комплект входит: моторный блок с несъемной моющей насадкой, ручка, напольная станция, ершик-щетка для чистки, бутылка с моющим средством, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешние поверхности полуматовые и местами глянцевыми. За счет цветовой палитры не маркий, не будут видны следы пальцев и пыль.
Резервуар для чистой воды находится в нижней части в насадке для мытья пола. Такое расположение смещает центр тяжести вниз и повышает удобство при использовании, уменьшая нагрузку на руку.
Резервуар снимается нажатием на механическую кнопку по центру крышки. По краям заливные горловины, слева для чистой воды, а справа для моющего средства. В комплекте есть бутылка емкостью 450 мл.
Емкость на задней стороне корпуса из тонированного пластика предназначена для мусора и грязной воды. Нанесена риска по максимальному уровню наполнения.
Извлекается удобно, углубление можно использовать как скрытую ручку для переноски. Откидная ручка для снятия самой крышки. В нее встроен датчик уровня, модуль ароматизации и съемный блок с фильтром.
Конструкция эффективно разделяет воздух, отсекая 99.9% загрязнений и грязную воду. Работает Midea VSS-AT6ULTRA эффективно как в горизонтальном, так и вертикальном положении. А это актуально с учетом того, что способ крепления насадки позволяет откинуть моторный блок назад до горизонтального положения на 180 градусов. Помимо этого, можно поворачивать вправо и влево относительно центральной оси для уборки в труднодоступных участках.
В тыльной стороне насадки два больших колеса с прорезиненным протектором, оснащены электроприводом, упрощающим перемещение его по полу во время уборки. С фронтальной части валик с микрофиброй. При необходимости чистки его также можно извлечь.
В верхней части моторного блока цветной дисплей с анимацией. Выводятся данные по уровню заряда аккумулятора, активному режиму работы. Индикаторы сушки, добавления моющего средства, возможных засорах и неисправности.
Устанавливается ручка с тремя механическими кнопками. Включают и выключают уборку, сменить режим работы, кнопка сушки. Расположение у кнопок удобное, всегда находятся в пределах быстрого доступа. Есть дополнительный ролик, предотвращающий появление царапин при горизонтальном движении.
Пылесос оснащен встроенным динамиком, сопровождающим голосом на русском языке изменения рабочих режимов и ключевую информацию и рекомендации. Рядом с динамиком кнопка для перевода в безвучный режим.
На напольной станции проводится зарядка Midea VSS-AT6ULTRA и промывка щетки горячей водой температурой 100 градусов, а также сушка горячим воздухом. Подключается к розетке при помощи кабеля с евровилкой.
Спереди продольная клавиша, на которую можно нажимать ногой для запуска мойки и сушки. На основании прорезиненные ножки. Стоит пылесос на станции вертикально и устойчиво.
Переключение режимов проходит последовательным нажатием на кнопку. Активный режим отображается на дисплее. С помощью него же можно контролировать степень загрязнения:
Включенным Midea VSS-AT6ULTRA активно помогает двигать его вперед и назад. Во время тестовой уборки трехкомнатной квартиры система привода колес заметно облегчала движение пылесоса вперед и назад. Несмотря на расположенный в корпусе моторный блок и резервуары для воды, устройство не требовало значительных усилий при обычном перемещении по полу. Управление оставалось понятным, а переключение режимов и контроль уровня загрязнения через цветной дисплей не отвлекали от процесса уборки.
В практическом использовании Midea VSS-AT6ULTRA хорошо справился как с повседневным мусором, так и с пролитой жидкостью и засохшими пятнами. Для обычной поддерживающей уборки достаточно стандартного режима, тогда как турборежим лучше подходит для более загрязненных участков за счет увеличенной мощности всасывания и более интенсивной подачи воды. Возможность наклона корпуса на 180 градусов оказалась особенно полезной при уборке под кроватью, диваном и другой низкой мебелью. Поворот корпуса вправо и влево также упрощает движение вокруг ножек столов и стульев.
После завершения уборки необходимо выключить устройство, снять и опустошить резервуар для грязной воды, а затем установить пылесос на напольную станцию. Цикл промывки горячей водой и последующей сушки заметно упрощает уход за роликовой щеткой: пользователю не приходится каждый раз промывать и сушить ее вручную. После завершения цикла щетка остается сухой, что снижает вероятность появления неприятного запаха при хранении устройства.
При этом Midea VSS-AT6ULTRA, как и другие моющие пылесосы, все же требует базового ухода. После уборки необходимо опустошать и периодически промывать резервуар для грязной воды, а также очищать воздушный тракт с помощью комплектного ершика. Эти действия не занимают много времени, но помогают поддерживать стабильную работу устройства и предотвращать появление неприятных запахов.
Полностью отказаться от обслуживания не получится — после каждой уборки необходимо опустошать и промывать резервуар для грязной воды, а также периодически очищать воздушный тракт. Однако это стандартная процедура для устройств данного типа и она не перекрывает преимуществ автоматической очистки ролика.