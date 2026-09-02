Обзор Midea VSS-AT6ULTRA. Вертикальный пылесос с горячей мойкой и сушкой

Даже с самым продвинутым роботом-пылесосом обойтись без ручной уборки нельзя. Остаются пропущенные участки рядом под столом или стульями, под ковриками, да и в целом как общий контроль чистоты в квартире. Изучаемый сегодня вертикальный пылесос Midea VSS-AT6ULTRA сочетает технологичность, эргономику и высокую мощность всасывания до 24 000 Па, обеспечиваемую бесщеточным BLDC-мотором. Помимо этого, поддерживает функцию самоочистки роликовой щетки при высокой температуре 100 градусов, три режима работы, автоопределение степени загрязнения.

Комплектация

В ходе тестирования в трехкомнатной квартире модель показала себя как удобное решение для регулярной влажной уборки: пылесос уверенно собирает сухой мусор и пролитую жидкость, помогает удалять засохшие загрязнения и заметно упрощает уборку под мебелью благодаря возможности наклона корпуса на 180 градусов.Пылесос поставляется упакованным в коробку с информативным оформлением. На боковых сторона вырезаны ручки для переноски. Внутри зафиксирован формованными подложками и дополнительно защищены пенкой.

В комплект входит: моторный блок с несъемной моющей насадкой, ручка, напольная станция, ершик-щетка для чистки, бутылка с моющим средством, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Устройство поставляется в готовом для эксплуатации виде, пользователю необходимо только установить ручку в моторный блок и провести сеанс зарядки на напольной станций. В оформлении преобладает белый цвет и часть деталей светло-серые, делая эту модель подходящей под любой интерьер.

Внешние поверхности полуматовые и местами глянцевыми. За счет цветовой палитры не маркий, не будут видны следы пальцев и пыль.

Резервуар для чистой воды находится в нижней части в насадке для мытья пола. Такое расположение смещает центр тяжести вниз и повышает удобство при использовании, уменьшая нагрузку на руку.

Резервуар снимается нажатием на механическую кнопку по центру крышки. По краям заливные горловины, слева для чистой воды, а справа для моющего средства. В комплекте есть бутылка емкостью 450 мл.

Емкость на задней стороне корпуса из тонированного пластика предназначена для мусора и грязной воды. Нанесена риска по максимальному уровню наполнения.

Извлекается удобно, углубление можно использовать как скрытую ручку для переноски. Откидная ручка для снятия самой крышки. В нее встроен датчик уровня, модуль ароматизации и съемный блок с фильтром.

Конструкция эффективно разделяет воздух, отсекая 99.9% загрязнений и грязную воду. Работает Midea VSS-AT6ULTRA эффективно как в горизонтальном, так и вертикальном положении. А это актуально с учетом того, что способ крепления насадки позволяет откинуть моторный блок назад до горизонтального положения на 180 градусов. Помимо этого, можно поворачивать вправо и влево относительно центральной оси для уборки в труднодоступных участках.

В тыльной стороне насадки два больших колеса с прорезиненным протектором, оснащены электроприводом, упрощающим перемещение его по полу во время уборки. С фронтальной части валик с микрофиброй. При необходимости чистки его также можно извлечь.

В верхней части моторного блока цветной дисплей с анимацией. Выводятся данные по уровню заряда аккумулятора, активному режиму работы. Индикаторы сушки, добавления моющего средства, возможных засорах и неисправности.

Устанавливается ручка с тремя механическими кнопками. Включают и выключают уборку, сменить режим работы, кнопка сушки. Расположение у кнопок удобное, всегда находятся в пределах быстрого доступа. Есть дополнительный ролик, предотвращающий появление царапин при горизонтальном движении.

Пылесос оснащен встроенным динамиком, сопровождающим голосом на русском языке изменения рабочих режимов и ключевую информацию и рекомендации. Рядом с динамиком кнопка для перевода в безвучный режим.

На напольной станции проводится зарядка Midea VSS-AT6ULTRA и промывка щетки горячей водой температурой 100 градусов, а также сушка горячим воздухом. Подключается к розетке при помощи кабеля с евровилкой.

Спереди продольная клавиша, на которую можно нажимать ногой для запуска мойки и сушки. На основании прорезиненные ножки. Стоит пылесос на станции вертикально и устойчиво.

Тесты

стандартный – распыляет воду для смачивания роликовой щетки.

турбо-режим – увеличенная мощность всасывания и расходы воды для интенсивной чистки пола.

режим сухой уборки – вода не подается, всасывает мусор и пролитую на пол жидкость.

Оснащен пылесос бесщеточным двигателем с силой всасывания 24 000 Па. Базовых режимов работы у него три:

фиолетовый – чисто,

оранжевый – грязно,

мигающий оранжевый – сильное загрязнение.

Переключение режимов проходит последовательным нажатием на кнопку. Активный режим отображается на дисплее. С помощью него же можно контролировать степень загрязнения:При установке на зарядную станцию выдает предупреждение голосом о старте зарядки, на экран индикатор зарядки и текущий уровень заряда. Перед проведением уборки необходимо залить чистую воду в емкость. Использование моющего средства повысит качество уборки. После того как все выполнено, можно включить устройство и выбрать нужный режим. Переводим пылесос из парковочного положения в рабочее, наклонив немного назад.

Включенным Midea VSS-AT6ULTRA активно помогает двигать его вперед и назад. Во время тестовой уборки трехкомнатной квартиры система привода колес заметно облегчала движение пылесоса вперед и назад. Несмотря на расположенный в корпусе моторный блок и резервуары для воды, устройство не требовало значительных усилий при обычном перемещении по полу. Управление оставалось понятным, а переключение режимов и контроль уровня загрязнения через цветной дисплей не отвлекали от процесса уборки.

В практическом использовании Midea VSS-AT6ULTRA хорошо справился как с повседневным мусором, так и с пролитой жидкостью и засохшими пятнами. Для обычной поддерживающей уборки достаточно стандартного режима, тогда как турборежим лучше подходит для более загрязненных участков за счет увеличенной мощности всасывания и более интенсивной подачи воды. Возможность наклона корпуса на 180 градусов оказалась особенно полезной при уборке под кроватью, диваном и другой низкой мебелью. Поворот корпуса вправо и влево также упрощает движение вокруг ножек столов и стульев.

После завершения уборки необходимо выключить устройство, снять и опустошить резервуар для грязной воды, а затем установить пылесос на напольную станцию. Цикл промывки горячей водой и последующей сушки заметно упрощает уход за роликовой щеткой: пользователю не приходится каждый раз промывать и сушить ее вручную. После завершения цикла щетка остается сухой, что снижает вероятность появления неприятного запаха при хранении устройства.

Итоги

При этом Midea VSS-AT6ULTRA, как и другие моющие пылесосы, все же требует базового ухода. После уборки необходимо опустошать и периодически промывать резервуар для грязной воды, а также очищать воздушный тракт с помощью комплектного ершика. Эти действия не занимают много времени, но помогают поддерживать стабильную работу устройства и предотвращать появление неприятных запахов. Midea VSS-AT6ULTRA показал себя как функциональный моющий пылесос для регулярной уборки квартиры с твердыми напольными покрытиями. Во время тестирования модель уверенно собирала повседневный мусор и пролитую жидкость, помогала удалять засохшие загрязнения и сохраняла хорошую маневренность при движении вокруг мебели.К сильным сторонам модели можно отнести систему привода колес, наклон корпуса на 180 градусов, автоматическое определение степени загрязнения и выбор режимов для повседневной или более интенсивной уборки. Особенно практичной оказалась напольная станция с промывкой роликовой щетки горячей водой и последующей сушкой: она сокращает объем ручного ухода и помогает поддерживать щетку в чистом состоянии.

Полностью отказаться от обслуживания не получится — после каждой уборки необходимо опустошать и промывать резервуар для грязной воды, а также периодически очищать воздушный тракт. Однако это стандартная процедура для устройств данного типа и она не перекрывает преимуществ автоматической очистки ролика.Midea VSS-AT6ULTRA подойдет пользователям, которым требуется одно устройство для одновременного сбора мусора и влажной уборки, а также владельцам квартир с большим количеством мебели и труднодоступных участков. По итогам тестирования главными преимуществами модели стали качество влажной уборки, удобное перемещение по полу, возможность уборки под низкой мебелью и продуманная система последующего ухода.