Обзор и тест вертикального пылесоса Tineco Pure One S30

Основной задачей беспроводного вертикального пылесоса Tineco Pure One S30 является быстрая и качественная сухая уборка напольного покрытия. Оснащен он двигателем с мощностью 150 Вт, технологией PureCyclone для стабильной мощности всасывания, сопровождается насадкой с системой анти-запутывания ZeroTangle и аккумулятором, обеспечивающим до 65 минут автономной работы.

Комплектация

Коробка из плотного картона с полиграфией. Нанесено изображение пылесоса в полной комплектации и данные по характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает моторный блок с предустановленным съемным аккумулятором, удлинительную трубу, турбо-насадку для уборки пола, насадку-щетку «2-в-1», блок питания, настенную базу для зарядки и хранения, адаптер для базы под размещение насадки, руководство пользователя и гарантийный талон.Корпус пылесоса выполнен из пластика с практичным внешним покрытием, не подверженным загрязнению следами пальцев и пылью. Оформлен в стильной черно-синей гамме.

Конструкция с вертикальным размещением циклонного фильтра с контейнером и удобной ручкой пистолетного хвата. Вес хорошо сбалансирован и при проведении уборки не создает повышенной нагрузки на руки пользователя.

Органы управления расположены на торце корпуса и доступны для нажатия без изменения хвата. Включают две сенсорные кнопки для включения/отключения и смены мощности всасывания. Активный режим отображается в виде наглядной индикации со светодиодной подсветкой.

Часть корпуса с многоступенчатым циклонным фильтром и двигателем из прозрачного пластика. На боковой стороне риски по максимальному уровню наполнения пылесборника, его объем 600 мл.

В верхней части механическая кнопка, нажатием на которую можно удалить собранный мусор из контейнера без касания руками. После очистки закрываем крышку и Tineco Pure One S30 готов для дальнейшей уборки или установки на базу для хранения. При необходимости пылесборник с шестиступенчатой системой фильтрацией можно снять полностью, для этого необходимо нажать на механическую кнопку сбоку, она немного углублена для исключения случайных сработок. Например, для того чтобы промыть емкость и элементы фильтра.

Установленная в пылесос система фильтрации состоит из основного циклона, сетчатого фильтра, блока, отвечающего за технологию PureCyclone, крупнопористого и мелкопористого поролона, а также HEPA 13 фильтра. На выходе отсекает 99,99% частиц.

На раструбе также расположена контактная розетка, обеспечивающая питание насадки для уборки пола. В зависимости от типа насадки, можно ставить их напрямую на раструб или через комплектную удлинительную трубу.

Аккумулятор съемный, по необходимости можно будет заменить без обращения в сервисный центр или приобрести дополнительный. На его боковой грани гнездо питания, а на верхней скрытый светодиодный индикатор уровня заряда. Обеспечивает до 65 минут автономной работы с щелевой насадкой и до 45 минут с насадкой ZeroTangle.

Насадки

Основная насадка для уборки пола у Tineco Pure One S30 с шарниром, позволяющим изгибать ее вправо и влево, а также в вертикальной плоскости. Прозрачная крышка на лицевой стороне позволит контролировать вращение ротора.

На передней ее стороне расположены три светодиода с яркой подсветкой рабочей зоны. Насадка легко скользит по полу благодаря обрезиненным колесам в задней части и двум дополнительным роликам в передней.

Съемный валик состоит из V-образно расположенных рядов искусственного ворса и силиконовых ламелей.

Не моторизированная насадка выполнена в формате «2-в-1». Щелевое сопло и подвижный блок с щеткой.

Тесты

Отмечу, что в комплекте с Tineco Pure One S30 идет удобная настенная база. Выполнена она из пластика темно-серого цвета. Аккуратно смотрится в интерьере и просто устанавливается.

С внутренней стороны у нее кабель-канал для скрытого подвода провода от блока питания, а в верхней части ниша, в которой можно заряжать дополнительный аккумулятор. Сбоку ставится съемный кронштейн для размещения насадки. В верхней части легким движением устанавливаем моторный блок, подключаем для зарядки. Снизу до щелчка удлинительную трубу с основной насадкой и дополнительную щелевую.

Перед первой эксплуатацией рекомендовано провести полный сеанс зарядки. После этого он готов для проведения уборки. Управление реализовано интуитивно, нажатием на кнопку включается и выключается, а последовательным меняется режим мощности. Тут их три: Eco, средний и турбо режим с максимальной мощностью всасывания. Мощность всасывания до 150 А с технологией регулировки силы всасывания в зависимости от создаваемой нагрузки.

Пылесос удобно лежит в руке за счет формы ручки и хорошего баланса по весу, не ощущается тяжелым. Основной вес во время перемещения по полу приходится на ролики основной турбо-щетки, а гибкий шарнир на ней дает хорошую подвижность и позволяет доставать до труднодоступных мест. Яркая подсветка помогает при уборке в вечернее время и зонах вдоль мебели, а также под кроватью.

В конфигурации с щелевой насадкой, пылесосом также удобно пользоваться. С помощью нее можно наводить порядок на рабочем столе, на полках шкафов и даже в салоне автомобиля.

При проведении уборки собирается в пылесборнике с прозрачными стенками, можно хорошо видеть степень его наполнения и содержимого. При необходимости можно быстро опустошить нажатием на фиксатор, закрыть крышку и продолжить уборку.

Итоги

У этой модели не предусмотрено парковочное положение, при необходимости приостановить на время уборку нужно прислонять к предметам мебели или ставить на базу.Tineco Pure One S30 – вертикальный беспроводной пылесос с высоким качеством сухой уборки с удобной конструкцией, а также многоступенчатой фильтрацией. Во время тестовой эксплуатации продемонстрировал длительное время автономной работы и высокую мощность всасывания. Понравилась основная насадка с защитой от наматывания волос и ниток, подвижным шарниром и светодиодной подсветкой. Придраться можно к отсутствию парковочного положения.Реклама.TEK (HONG KONG) SCIENCE & TECHNOLOGY LIMITEDerid:2W5zFJF4x2M