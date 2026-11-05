Представлен сверхтонкий робот-пылесос Roborock Saros 20 Flow

Новая база RockDock сама промывает валик горячей водой, нагретой до 100 °C. Для очистки валика подаётся чистая жидкость, тогда как отработанная собирается в отдельный резервуар — это способствует сохранению гигиены всей системы влажной уборки. Показатель устранения бактерий доходит до 99,99%, при этом потребление воды уменьшается на 10%. По завершении уборки валик и основание станции обсушиваются тёплым воздухом с температурой до 63 °C. Кроме того, станция сама отмеряет порцию моющего средства и восполняет запас воды в роботе. Система отслеживает уровень загрязнения и, если требуется, продлевает промывку либо назначает дополнительный проход влажной уборки.
Функция автоматического опорожнения пылесборника позволяет обходиться без ручной чистки до 65 дней. Цифровой мотор системы HyperForce развивает силу всасывания до 36 000 Па. Пыль, волосы и шерсть робот результативно собирает как с твёрдых поверхностей, так и с ковров. От наматывания волос защищают основная щётка DuoDivide и парные поднимающиеся боковые щётки. Их конструкция не даёт волосам и шерсти накручиваться, благодаря чему чистить щётки вручную приходится реже — особенно это оценят хозяева домашних животных. RGB-камера позволяет аппарату определять разновидности загрязнений и автоматически подбирать подходящую тактику уборки. Заметив сухой мусор, робот способен прибавить мощность всасывания, а столкнувшись с жидкостью — перейти на влажный режим.