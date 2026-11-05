Представлен сверхтонкий робот-пылесос Roborock Saros 20 Flow

Компания Roborock анонсировала Saros 20 Flow — сверхтонкий робот-пылесос, чья высота корпуса составляет 8,98 см. Сила всасывания устройства достигает 36 000 Па, а преодолевать он способен двухуровневые пороги высотой до 8,8 см. В оснащение модели входят система HyperForce с цифровым мотором, технология самоочистки под давлением SpiraFlow 2.0, а также комплекс AdaptiLift Traverse 3.0. За счёт разумной навигации и автоматического обслуживания аппарат приспосабливается к разным условиям клининга. В результате поддерживать порядок в доме удаётся при минимальном вмешательстве человека. В ходе влажной уборки чистая вода под напором непрерывно поступает через 16 отверстий системы SpiraFlow 2.0 — так моющий валик всё время промывается прямо во время работы. Вращается он со скоростью до 240 оборотов в минуту, а к поверхности пола прижимается с усилием до 15 Н. Благодаря этому липкие загрязнения, следы обуви, отпечатки лап питомцев и разлитые жидкости устраняются эффективнее. Если робот замечает ковёр, он приподнимает моющий валик на высоту до 15 мм, чтобы не допустить намокания ворса. Стратегию обращения с ковровыми покрытиями владелец может задать в приложении Roborock.

Новая база RockDock сама промывает валик горячей водой, нагретой до 100 °C. Для очистки валика подаётся чистая жидкость, тогда как отработанная собирается в отдельный резервуар — это способствует сохранению гигиены всей системы влажной уборки. Показатель устранения бактерий доходит до 99,99%, при этом потребление воды уменьшается на 10%. По завершении уборки валик и основание станции обсушиваются тёплым воздухом с температурой до 63 °C. Кроме того, станция сама отмеряет порцию моющего средства и восполняет запас воды в роботе. Система отслеживает уровень загрязнения и, если требуется, продлевает промывку либо назначает дополнительный проход влажной уборки.

Функция автоматического опорожнения пылесборника позволяет обходиться без ручной чистки до 65 дней. Цифровой мотор системы HyperForce развивает силу всасывания до 36 000 Па. Пыль, волосы и шерсть робот результативно собирает как с твёрдых поверхностей, так и с ковров. От наматывания волос защищают основная щётка DuoDivide и парные поднимающиеся боковые щётки. Их конструкция не даёт волосам и шерсти накручиваться, благодаря чему чистить щётки вручную приходится реже — особенно это оценят хозяева домашних животных. RGB-камера позволяет аппарату определять разновидности загрязнений и автоматически подбирать подходящую тактику уборки. Заметив сухой мусор, робот способен прибавить мощность всасывания, а столкнувшись с жидкостью — перейти на влажный режим.