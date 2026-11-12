Представлен вертикальный моющий пылесос Roborock F25 Ultra Steam Gen 2

Вертикальный моющий пылесос Roborock F25 Ultra Steam Gen 2, предназначенный для сухой и влажной уборки с применением пара и горячей воды, стал доступен на российском рынке. Аппарат объединяет силу всасывания до 25 000 Па с системой VaporFlow 2.0, которая устраняет стойкие загрязнения паром, а также с технологией WaveFlow, обеспечивающей подачу горячей воды. За счёт конструкции SensEdge уборка выполняется вплотную к краям, тогда как технологии SlideTech 2.0 и FlatReach 2.0 делают управление устройством проще и облегчают очистку пространства под мебелью. В режиме «Пар» доступна функция «Турбопар»: она подаёт более плотный пар, размягчающий и удаляющий стойкие пятна и жир без химических средств. Производительность подачи пара достигает 5 000 мг/мин, температура на выходе внутреннего нагревателя доходит до 180 °C, а площадь покрытия паром составляет до 500 см².

Испытаниями TÜV SÜD подтверждена безопасность паровой уборки для деревянных полов: после 18 000 возвратно-поступательных движений, имитирующих пять лет эксплуатации, на испытанной поверхности не выявлено вздутий, деформаций, растрескивания и видимых изменений. Эти же тесты подтвердили эффективность технологии в отношении бактерий и аллергенов. С сухим мусором, пролитой жидкостью и повседневными загрязнениями пылесос справляется. Мощность всасывания достигает 25 000 Па, давление прижима к полу составляет 33 Н, а валик совершает до 450 очищающих движений в минуту. В системе JawScrapers применяются лезвия в форме акульих зубов, отводящие волосы от валика, и скребок постоянного прижима. Благодаря такой конструкции уменьшается наматывание волос, сокращается количество воды, остающейся на полу, и предотвращается повторное распределение пыли и загрязнений. ИИ-манипулятор SensEdge при движении пылесоса вперед поднимается, помогая не проталкивать грязную воду и мусор по полу.

При толкании пылесоса вперед манипулятор поднимается, при движении назад опускается, и уборка выполняется с зазором 0 мм² с трех сторон. Адаптивная система амортизации помогает манипулятору равномерно скользить вдоль поверхности и удалять остатки воды из швов напольного покрытия. В технологии SlideTech 2.0 для привода колес используются два бесщеточных двигателя, что облегчает движение вперед и назад. Плавно менять направление помогает шарнирная конструкция с углом поворота до 70°. В режиме «Авто» с эко-настройкой всасывания устройство работает до 100 минут, а площадь уборки на одном заряде достигает 780 м² по данным внутренних испытаний. В режиме «Пар» устройство работает до 30 минут. Фактические показатели зависят от условий эксплуатации.