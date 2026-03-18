Тонкий подход к влажной уборке. Обзор беспроводного моющего пылесоса TROUVER K20 Flex Reach

Поддержание порядка в доме — ужасный сон если не большинства, то ощутимой доли людей. Сначала пропылесосьте, потом помойте полы, предварительно передвинув мебель. Однако прогресс не стоит на месте, и теперь эту проблему можно решить одним устройством — TROUVER K20 Flex Reach. Это моющий вертикальный пылесос, который умеет убирать там, где остальные пасуют. Разобрались, так ли он хорош, как это рисуют маркетологи.

Комплектация

В коробке нас встречает само устройство и всё необходимое для комфортного старта. В комплект входят: основной блок пылесоса, съемная рукоятка, базовая станция для зарядки устройства, щеточка для очистки и адаптер питания.Инструкция здесь — вещь обязательная к прочтению, особенно в части правильного ухода за системой резервуаров и станцией самоочистки. Сам процесс несложный и можно разобраться самому, но проще и быстрее прочитать, если раньше не было опыта с подобной техникой.

Внешний вид

Визуально TROUVER K20 Flex Reach — это образец здорового минимализма. Производитель сделал ставку на тёмные тона и вытянутые формы, полностью отказавшись от лишнего декора. Такой пылесос не превращается в центр внимания, а скромно стоит в стороне. К тому же, матовое покрытие несет отличную практическую пользу: оно блестяще скрывает следы от рук и осевшую пыль, избавляя вас от необходимости натирать сам пылесос после уборки.

Все основные узлы компактно собраны в одном стройном модуле. При весе около 4 кг устройство совершенно не кажется тяжелым, как минимум, потому что в основании есть ролики. Так как резервуар для чистой воды на 600 мл и грязной на 500 мл расположены в нижней части, центр тяжести пылесоса тоже смещен — его не нужно толкать и им проще маневрировать. Да и 4 кг — оптимальный вес, который можно без проблем поднять на второй этаж дома, если вы рассматриваете устройства для уборки на даче или в загородном жилище.

Эргономика продумана до мелочей. На рукояти расположился лаконичный светодиодный LED-дисплей. Он показывает только самое важное: текущий статус уборки, уровень заряда батареи, мощность всасывания, а также выдает предупреждения об ошибках. Кроме того, устройство поддерживает звуковые уведомления, что делает управление еще более интуитивным без необходимости смотреть на дисплей.

Тестирование

Главная причина, по которой K20 Flex Reach заслуживает внимания — это шарнирная система, позволяющая наклонять корпус на 180 градусов. Пылесос буквально ложится параллельно полу, чтобы добраться до потайных углов. Минимальный просвет, который ему нужен для заезда под кровать или тумбу — всего 8 см. Сам корпус в горизонтальном положении занимает до 14 см. Пылесос может залезть практически куда угодно: под диван, журнальный столик или экран ванной. В моей квартире не оказалось таких полостей, куда он не смог забраться.

В работе пылесос демонстрирует отличную тягу без «просадок». Секрет кроется в технологии Liquid Locking System: она сохраняет хорошую герметичность даже при полном горизонтальном наклоне. А значит заявленная мощность в 18 000 Па остается стабильной, и устройство одинаково уверенно собирает пыль как на открытом ламинате, так и в дальних углах под мебелью.

Рабочий валик спроектирован с умом: он позволяет убирать грязь вдоль плинтусов и стен с обеих сторон — никаких «слепых зон» по краям не остается. Это будет полезно, если дома есть кот, который обильно линяет или если вы много готовите и упавшие на пол капельки томатной пасты и жира — распространенный сценарий.

Что особенно радует в процессе уборки — щётка сама слегка тянет пылесос вперёд. Из-за этого управлять 4-килограммовым устройством удивительно легко, его не нужно толкать с усилием.

Отдельного упоминания заслуживает система самоочистки. Обслуживание моющих пылесосов — нюанс такого класса устройств, но здесь всё сводится к нажатию одной кнопки на базе. После окончания уборки вы просто ставите устройство на базу, а дальше на станции пылесос сам крутит валик против ворса и «по шерсти», промывая его от волос и грязи.

Контейнеры для твердого мусора и грязной воды разделены, а полезный объем резервуара в горизонтальном положении ограничен 350 мл, чтобы избежать переливов, а в вертикальном равен 500 мл. Они легко снимаются и промываются под краном без лишней возни. Главное перед использованием просушить резервуар для мусора, чтобы грязь и прочий мусор не прилипали к стенкам.

Что касается уровня шума, то производитель заявляет о 76 дБ — со спящим ребёнком лучше не убирать. В остальных же случаях шум при работе не докучает, а если будет некомфортно, можно надеть наушники.

Время работы

За автономность отвечает встроенный аккумулятор, которого хватает на честные 35 минут работы в стандартном режиме. Этого времени вполне достаточно, чтобы без спешки и пауз на подзарядку убрать типичную городскую квартиру, включая кухню, коридор и пространство под всей мебелью.Производитель заявляет охват площади до 240 м², что выглядит достижимым, если убираться регулярно. Полный цикл зарядки занимает около 5 часов — типичный показатель для класса: поставили на базу после уборки, и к следующему дню гаджет снова готов к работе.

Итоги

TROUVER K20 Flex Reach — это бескомпромиссный и крайне практичный моющий пылесос без пустых маркетинговых обещаний. Он делает ровно то, что заявлено: реально заезжает под мебель, сохраняет высокую мощность в горизонтальном положении, плавно управляется и берет на себя самую грязную часть самоочистки. Это удобный вариант для регулярной уборки квартиры, дома и быть может даже офиса.