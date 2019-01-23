85-дюймовый 8K-телевизор Samsung оценен в 15 тысяч долларов

Компания Samsung поделилась подробностями релиза 8K QLED телевизоров, которые были представлены на выставке CES 2019 в начале этого месяца. Итак, 65-дюймовая модель обойдется в 4999 долларов, версия на 75 дюймов оценен в 6999 долларов, 82-дюймовая модель будет стоить 9999 долларов, а за телевизор диагональю 85 дюймов предстоит выложить 14999 долларов. Старшая версия появится в продаже 8 февраля, версия на 65 и 75 дюймов выйдут 1 марта, а 82-дюймовая модель задержится до 22 марта. Когда выйдет и сколько будет стоить 98-дюймовый телевизор Samsung, пока не сообщается.